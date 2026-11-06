6,893 பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு 'அமுல் டெய்ரி' ரூ.1.44 கோடி போனஸ்
6,893 பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு 'அமுல் டெய்ரி' ரூ.1.44 கோடி போனஸ்
UPDATED : நவ 06, 2026 03:14 AM
ADDED : நவ 06, 2026 01:53 AM
கிருஷ்ணகிரி: அமுல் கூட்டுறவு பால் மையத்திற்கு பால் வழங்கும், தெற்கு பிராந்திய பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு, 1.44 கோடி ரூபாய் போனஸ் வழங்கப்பட உள்ளது.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அரசம்பட்டியில், அமுல் கூட்டுறவு பால் மையத்தின், சித்துார் தெற்கு பிராந்திய அளவிலான கூட்டம் நடந்தது. அமுல் டெய்ரியின் தெற்கு பிராந்திய பால் கொள்முதல் பிரிவின் தலைவரான ராஜேந்திர பிரசாத் தலைமை வகித்து பேசியதாவது: பால் உற்பத்தியாளர்களின் பொருளாதார முன்னேற்றம், நலன் மற்றும் கூட்டுறவு துறையை வலுப்படுத்தும் நோக்கில், அமுல் டெய்ரி இயங்கி வருகிறது. அதன்படி ஒவ்வொரு ஆண்டும் பால் உற்பத்தியாளர்களுக்கு வருடாந்திர பால் வினியோக போனஸ் வழங்கப்படுகிறது. கடந்த, 2025 அக்., முதல், 2026 செப்., வரையில், 185 மற்றும் அதற்கும் அதிகமான நாட்கள் பால் வழங்கியவர்களுக்கு போனஸ் தொகை கிடைக்க உள்ளது.
அதன்படி, தெற்கு பிராந்தியத்திற்கு உட்பட்ட பகுதியில், 271 கிராமங்கள் மற்றும் சங்கங்கள் அடங்கிய, 6,893 பால் உற்பத்தியாளர்கள் பயனடைய உள்ளனர். அவர்கள் வழங்கிய மொத்த பாலில், லிட்டருக்கு, 50 பைசா வீதம் கணக்கிட்டு அவர்களுக்கு போனஸ் தொகை வழங்கப்படும். நடப்பாண்டில் போனஸ் தொகையாக 1.44 கோடி ரூபாய் வழங்கப்பட உள்ளது. இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
துணை மேலாளர் லட்சுமி
காந்த், மூத்த அலுவலர் உதய்கிரண், பணியாளர்கள் மற்றும் பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த பால் உற்பத்தியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.=
=============