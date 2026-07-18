/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ அங்கன்வாடி மையம் திறப்பு
ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:22 AM
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ராயக்கோட்டை; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், கெலமங்கலம் ஒன்-றியம், மேடஅக்ரஹாரம் பஞ்.,க்கு உட்பட்ட முகளூர் கிராமத்தில், 2024-25ம் ஆண்டு அனைத்து கிராம அண்ணா மறுமலர்ச்சி திட்-டத்தில், 16.55 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், புதிய அங்கன்வாடி மையம் கட்டப்பட்டுள்ளது.
இதை, வேப்பனஹள்ளி, தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., சீனிவாசன் திறந்து வைத்தார். கெலமங்கலம் பி.டி.ஓ., குமரேசன், துணை பி.டி.ஓ., சுகன்யா, தி.மு.க., ஒன்றிய செயலாளர் சின்னராஜ், பஞ்., செயலாளர் முத்து உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.