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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ காதல் மனைவியை பிரித்ததால் ஆத்திரம் மைத்துனர், மாமனார், மாமியாருக்கு கத்திக்குத்து

காதல் மனைவியை பிரித்ததால் ஆத்திரம் மைத்துனர், மாமனார், மாமியாருக்கு கத்திக்குத்து

காதல் மனைவியை பிரித்ததால் ஆத்திரம் மைத்துனர், மாமனார், மாமியாருக்கு கத்திக்குத்து

ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:30 AM

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ADDED : ஜூலை 18, 2026 06:30 AM

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கிருஷ்ணகிரி; போச்சம்பள்ளி அருகே, காதல் மனைவியை பிரித்ததாக கூறி, மைத்துனர், மாமனார், மாமி-யாரை கத்தியால் குத்தி விட்டு தப்பியவரை போலீசார் தேடி வருகின்றனர்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், போச்சம்பள்ளி அடுத்த பாரண்டப்பள்ளி புதுாரை சேர்ந்தவர் ஜீவராணி, 30. இவர் கடந்த, 5 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, பெங்க-ளூருவில் ஐ.டி., கம்பெனியில் பணிபுரிந்த போது, அங்கு பணியாற்றிய ஊத்தங்கரை அடுத்த பாப்ப-னுாரை சேர்ந்த ஜீவன், 33, என்பவரை காதலித்து திருமணம் செய்து கொண்டார். இவர்களுக்கு, மூன்று வயதில் பெண் குழந்தை உள்ளது.

தம்பதியரிடையே பிரச்னை ஏற்பட்ட நிலையில், கணவரை பிரிந்து தன் தாய் வீடுள்ள பாரண்டப்-பள்ளி புதுாருக்கு ஜீவராணி வந்து விட்டார். பின், டி.என்.பி.எஸ்.சி., தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று, தற்-போது போச்சம்பள்ளி தாசில்தார் அலுவலகத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். கடந்த, 7 மாதங்களுக்கு முன் விவாகரத்து கேட்டு, ஜீவனுக்கு வக்கீல் நோட்டீஸ் அனுப்பி உள்ளார். ஆனால் ஜீவன், மனைவியுடன் சேர்ந்து வாழ விருப்பம் தெரி-வித்தும், ஜீவராணி குடும்பத்தினர் சம்மதிக்க-வில்லை.இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் இரவு, ஜீவன் தன் நண்பர்கள் சிலருடன் பாரண்டப்பள்ளி புதுார் வந்துள்ளார். அப்போது ஜீவராணியின் சகோத-ரரும், கிருஷ்ணகிரி நீதிமன்றத்தில் பணிபுரிபவ-ருமான சுசீந்திரன், 28, என்பவர், ஜீவனிடம், 'எது-வாக இருந்தாலும் நீதிமன்றத்தில் பார்த்து கொள்-ளலாம்' என்றார். உன்னால் தான் இவ்வளவு பிரச்னை எனக்கூறி, ஜீவனும் அவரது நண்பர்-களும் சேர்ந்து, சுசீந்திரனை தாக்கியுள்ளனர். பின்னர், ஜீவன் தான் மறைத்து வைத்திருந்த கத்-தியால் வெட்டியுள்ளார். இதில் அவரது இரு கைகளிலும் வெட்டு காயம் விழுந்தது. அப்போது தடுக்க வந்த ஜீவனின் மாமனார் மொளுகுவேல், 60, மாமியார் பாரதி, 52, ஆகியோருக்கும் காயம் ஏற்பட்டது.

காயமடைந்த மூவரும், கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவ

மனையில் சிகிச்சை பெற்றனர். பின்னர், மொளு-குவேல், சுசீந்திரன் இருவரும் ஓசூர் தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருகின்-றனர். சுசீந்திரன் நேற்று அளித்த புகார்படி, போச்-சம்பள்ளி போலீசார், ஜீவன் மற்றும் அவரது கூட்-டாளிகள் மீது கொலை முயற்சி வழக்கு

பதிந்து தேடி வருகின்றனர்.

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