புத்தக கடைக்காரரை வெட்டிய வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது
புத்தக கடைக்காரரை வெட்டிய வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது
ADDED : அக் 24, 2026 04:13 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி, தனியார் பாரில் மது அருந்திய புத்-தக கடைக்காரரை வெட்டிய வழக்கில் மேலும் ஒருவர் கைது செய்யப்பட்டார்.
க்ஷகிருஷ்ணகிரி, சப்ஜெயில் ரோடு பகுதியை சேர்ந்-தவர் புத்தக கடைக்காரர் முகேஷ்குமார், 36. கடந்த, 18ல், கிருஷ்ணகிரி டோல்கேட் அருகி-லுள்ள, தனியார் பாரில் மது அருந்தியபோது அவரை, 6 பேர் கும்பல் வெட்டி தப்பியது. இதில் மூன்று பேர் நேற்று முன்தினம், சேலம் போலீசில் சரண் அடைந்தனர். அவர்கள், கிருஷ்-ணகிரி தனிப்படை போலீசிடம் ஒப்படைக்கப்பட்ட நிலையில், சேலம் மாவட்டம், இடைப்பாடி அடுத்த சின்னபாப்பனேரியை சேர்ந்த கவின், 25, என்பவரை கிருஷ்ணகிரி தாலுகா போலீசார் கைது செய்தனர்.இது குறித்து போலீசார் கூறியதாவது:
கிருஷ்ணகிரியை சேர்ந்த மஞ்சு என்பவருக்கும், மற்றொருவருக்கும் முன்விரோதம் இருந்துள்-ளது. அந்த நபர் தனியார் பாரில் மது அருந்துவ-தாக தகவல் வந்துள்ளது. அப்போது, அங்கு சேலத்தை சேர்ந்த கூலிப்படையை அனுப்பி, அவரை கத்தியால் வெட்டி கொல்ல மஞ்சு முயன்றுள்ளார். அதற்காக வீடியோ காலில் பேசி-யபோது, முன்விரோதம் இருந்த நபர் போல் இருந்த முகேஷ்குமாரை கூலிப்படையினர் வெட்டி இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்-ளது. இது குறித்து முழு விபரம் தெரிய கிருஷ்ண-கிரியை சேர்ந்த மஞ்சு, நித்திஷ் இருவரையும் கைது செய்ய வேண்டும். அவர்களை தனிப்படை போலீசார் தொடர்ந்து தேடி
வருகின்றனர்.
இவ்வாறு கூறினர்.