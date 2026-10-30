/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ஊழல் ஒழிப்பு சிறப்பு கிராமசபை கூட்டம்
ADDED : அக் 30, 2026 01:59 AM
அ நிறம் | அளவு
சூளகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி பவர் கிரிட் கார்ப்பரேஷன் ஆப் இந்தியா நிறுவனம் சார்பில் மருதாண்டப்பள்ளியில் ஊழல் ஒழிப்பு விழிப்புணர்வு வார சிறப்பு கிராம சபை கூட்டம் நடந்தது. இதில், ஊழலுக்கு எதிரான, பொதுமக்களுக்கான விழிப்புணர்வு, நேர்மையான நிர்வாகத்தின் அவசியம் குறித்து வலியுறுத்தப்பட்டது.
பவர் கிரிட் நிறுவனத்தின் துணை பொது மேலாளர் ஜெயக்குமார், பொறியாளர் ராம்குமார், லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், வருவாய் துறையினர், உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.