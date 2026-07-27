சமூக நல்லிணக்க பஞ்., விருது 31க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
சமூக நல்லிணக்க பஞ்., விருது 31க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்
ADDED : ஜூலை 27, 2026 01:09 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்-டுள்ள அறிக்கை: ஜாதி பாகுபாடற்ற சமூக நல்லிணக்கத்தையும், சமூக ஒற்றுமையினையும் கடைபிடிக்கும் பஞ்.,களை ஊக்கு-வித்து, கவுரவிக்கும் வகையில், தகுதி படைத்த, 10 பஞ்.,களை ஆண்டு
தோறும் தேர்வு செய்து, சமூக நல்லிணக்க பஞ்., விருதுடன் தலா, ஒரு கோடி ரூபாய் ஊக்கத்தொகை வழங்கி, தமிழ்நாடு அரசு சிறப்-பித்து வருகிறது.
அதன்படி, 2026ம் ஆண்டிற்கான சமூக நல்லிணக்க விருது பெற விரும்பும் பஞ்.,கள், இதற்கான விண்ணப்பங்களை மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகங்களிலும், ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குனரகத்திலும் பெறலாம். ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் உள்ள கியூ.ஆர்., கோடை ஸ்கேன் செய்து, விண்ணப்பதை பூர்த்தி செய்து வரும், 31ம் தேதிக்குள் அனுப்ப வேண்டும். இவ்வாறு, அதில் தெரிவித்-துள்ளார்.