விவசாயிகளுக்கு மீன்வளர்ப்பு பயிற்சி

ADDED : ஆக 02, 2026 02:30 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், புங்கம்பட்டி, பாரூர் மீன்வள பல்க-லைக்கழகத்தின் ஒரு அங்கமான வளங்குன்றா நீருயிரி வளர்ப்பு மையத்தில், கிருஷ்ணகிரி, தர்மபுரி மாவட்ட ஆதிதிராவிட விவசா-யிகளுக்கான மீன்வளர்ப்பு, 3 நாள் பயிற்சி முகாம் நடந்தது.
உதவி பேராசிரியர் சோமு சுந்தர் லிங்கம், தொழில்நுட்ப வல்லு-னர்கள் தமிழ் தமிழ்காவியா, வேல்முருகன், வானதி, ரகு, தட்சி-ணாமூர்த்தி, தமிழரசு மற்றும் பழனி ஆகியோர் மீன் வளர்ப்பு குறித்த பயிற்சியை அளித்தனர்.
இதில், மீன் பண்ணை அமைத்தல், குளம் வெட்டுதல், மீன் குஞ்சுகளை தேர்வு செய்தல், நீர்தர மேலாண்மை, வளங்குன்றா நீருயிரி வளர்ப்பு மைய செயல்பாடுகள் குறித்து விளக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து, வளங்குன்றா நீருயிரி வளர்ப்பு மையத்தின் நடவடிக்-கைகளை செயல்முறை விளக்கங்களாக பண்ணையாளர்கள் பார்-வையிட்டனர்.கிருஷ்ணகிரி, மீன் பண்ணைகளை பதிவு செய்தல் மற்றும் மத்-திய, மாநில அரசின் நிதி உதவி திட்டங்கள் குறித்தும் பயனாளிக-ளுக்கு எடுத்துரைத்தார். தொடர்ந்து, நிறைவு நாளான நேற்று, மீன் வளர்ப்பில் ஏற்படும் நோய்கள் மற்றும் அவற்றின் மேலாண்மை முறைகள் குறித்து எடுத்துரைக்கப்பட்டது.
இதில், கிருஷ்ணகிரி மற்றும் தர்மபுரி ஆகிய மாவட்டங்களை சேர்ந்த, 25 ஆதிதிராவிடர் மீன்வள விவசாய பயனாளிகள் கலந்து கொண்டனர். இரண்டு பயனாளிகளுக்கு அவர்களின் மீன் வளர்ப்பு தொழிலை தொடங்குவதற்கான மீன்
குஞ்சுகள் வழங்கப்பட்டன.