திரவுபதியம்மன் கோவிலில் அர்ஜூனன் தபசு நிகழ்ச்சி

ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:13 AM
போச்சம்பள்ளி: போச்சம்பள்ளி அடுத்த வெப்பாலம்பட்டியில், திரவுபதி அம்மன் கோவிலில், மஹாபாரத பிரசங்க அக்னி வசந்த உற்சவ விழா, தெருக்கூத்து நாடகம் மூலம் நடந்து வருகிறது. இதில், முக்கிய நிகழ்வான அர்ஜூனன் தபசு நாடகம் நேற்று நடந்தது.
நாடக கலைஞர் ஒருவர் அர்ஜூனன் வேடமிட்டு தபசு மரமேறி, 25 படிகள் கொண்ட மரத்தில், ஒவ்வொரு படிக்கட்டிலும் பக்தி பாடல்களை பாடி, அர்ஜூனன் தவம் செய்யும் நிகழ்ச்சியை நடத்தி காட்டினார்.
அப்போது, திருமணம் ஆகாத பெண்கள், திருமணம் யோகம், புத்திர பாக்கியம் வேண்டியும் பெண்கள், அர்ஜூனன் வேடம-ணிந்தவர், தபசு மரத்தில் இருந்து வீசிய எலுமிச்சை பழம், பொரி கடலை, மஞ்சள், குங்குமம் ஆகியவற்றை போட்டி போட்டுக்-கொண்டு சேலையில் மடியேந்தி பெற்று, முந்தானையால் முடித்துக் கொண்டனர். அப்போது, தபசு மரத்தை கருடன், ஐந்து முறை சுற்றி வலம் வந்தது. கூடி இருந்த பக்தர்கள், பொதுமக்கள் கரகோஷம் எழுப்பியவாறு, தரிசனம் செய்தனர். முன்னதாக லிங்-கத்திற்கு சிறப்பு பூஜை செய்யப்பட்டது. விழாவில் பல்வேறு பகு-திகளில் இருந்து, ஏராளமான பக்தர்கள், பொதுமக்கள் கலந்து கொண்டனர்.