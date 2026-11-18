காதலி நகையை அடகு வைத்து ‘ஜாவா’ பைக் வாங்கிய ஆசாமி: பல பெண்களை ஏமாற்றி போலீசில் சிக்கினார்
காதலி நகையை அடகு வைத்து ‘ஜாவா’ பைக் வாங்கிய ஆசாமி: பல பெண்களை ஏமாற்றி போலீசில் சிக்கினார்
UPDATED : நவ 18, 2026 07:23 PM
ADDED : நவ 18, 2026 07:16 PM
ஓசூர்: காதலிப்பதாக கூறி, பெண்ணிடம் நகைகளை மோசடி செய்த கவுசிக், 24, என்பவரை, போலீசார் கைது செய்தனர்.
திருப்பத்துாரை சேர்ந்தவர் கவுசிக். இவர், சமூக வலைதளமான இன்ஸ்டாகிராம் மூலம் கோவையை சேர்ந்த, 24 வயது பெண்ணை காதலித்துள்ளார். மேலும், கவுசிக், ‘தங்கள் வீட்டில், காதலுக்கு எதிர்ப்பு இருப்பதால், வீட்டிற்கு தெரியாமல் திருமணம் செய்யலாம்’ எனக்கூறி, அப்பெண்ணை ஓசூருக்கு வரவழைத்துள்ளார்.
அதன்பின், ‘வீடு பார்க்க வேண்டும்; பணம் தேவைப்படும்’ எனக்கூறி, அப்பெண் கொண்டு வந்திருந்த, 85 ஆயிரம் ரூபாய், 16 சவரன் நகைகளை பெற்று மாயமானார்.
பஸ் ஸ்டாண்டில் காத்திருந்த அப்பெண், கோவை திரும்பினார். அவரது புகாரில், ஓசூர் போலீசார், திருப்பத்துார் மாவட்டம், ஏலகிரியில் இருந்த கவுசிக்கை, நேற்று கைது செய்தனர்.
போலீசார் கூறுகையில், ‘கவுசிக் நகைகளை அடமானம் வைத்து, 2.80 லட்சம் ரூபாய்க்கு ‘ஜாவா’ பைக் வாங்கியுள்ளார். மீத பணத்தில், ஏலகிரி சென்று உல்லாசம் அனுபவித்துள்ளார்.
இன்ஸ்டாகிராமில், மேலும் மூன்று பெண்களிடம், காதலிப்பதாக கூறி, ஏமாற்றி வந்துள்ளார். அவரது இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்திலிருந்தே, ‘இவரை யாரும் நம்ப வேண்டாம்’ என, பெண்களுக்கு எச்சரிக்கை செய்யும் வகையில் பதிவிட்டுள்ளளோம்’ என்றனர்.