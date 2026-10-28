பர்கூர் சிப்காட் நிறுவனங்கள் சார்பில் தடகள விளையாட்டு போட்டி
பர்கூர் சிப்காட் நிறுவனங்கள் சார்பில் தடகள விளையாட்டு போட்டி
ADDED : அக் 28, 2026 05:52 AM
ஊத்தங்கரை: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஊத்தங்கரையை அடுத்த, பர்கூர் சிப்காட் பகுதியில் இயங்கி வரும் 'செய்யார் எஸ்.ஈ.ஜட் டெவலப்பர்ஸ்' மற்றும் 'பேர்வே எண்டர்பிரைசஸ் யூனிட், 1 & 2' நிறுவனங்கள் இணைந்து நடத்தும், 2026-27ம் ஆண்டிற்கான தடகள விளையாட்டு போட்டிகள் ஊத்தங்கரை அரசு விளையாட்டு மைதானத்தில் நேற்று நடந்தது.
நேற்று காலை, 8:30 மணிக்கு தொடங்கிய நிகழ்ச்சியில், காலை 9:00 மணி முதல், மாலை, 4:30 மணி வரை பல்வேறு போட்டிகள் நடந்தன. இதில் அரசு பள்ளி மாணவர்கள் கலந்துக்கொண்ட 100 மீட்டர், 200 மீட்டர், 400 மீட்டர், 800 மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயங்கள், நீளம் தாண்டுதல் மற்றும் குண்டு எறிதல் உள்ளிட்ட பல தடகள போட்டிகள் நடத்தப்பட்டன. போட்டிகளில் வெற்றி பெற்று முதல் மூன்று இடங்களை பிடித்த மாணவ, மாணவியருக்கு பதக்கங்கள் சான்றிதழ்கள் மற்றும் சிறப்பு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டன.நிகழ்ச்சியில், கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார், வெற்றி பெற்ற மாணவ,மாணவியருக்கு பரிசுகளை வழங்கி வாழ்த்து தெரிவித்தார். இதில், ஊத்தங்கரை டி.எஸ்.பி., ராமமூர்த்தி, தாசில்தார் நடராஜ் மற்றும் மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலர் நடராஜன், முருகன் கலந்து கொண்டனர்.