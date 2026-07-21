புதிதாக ஆட்டோக்களுக்கு பர்மிட் வழங்க தடை கோரி ஆட்டோ சங்கத்தினர் மனு
புதிதாக ஆட்டோக்களுக்கு பர்மிட் வழங்க தடை கோரி ஆட்டோ சங்கத்தினர் மனு
ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:21 AM
கிருஷ்ணகிரி; 'கிருஷ்ணகிரி நகரப்பகுதியில் புதிதாக ஆட்டோக்களுக்கு பர்மிட் வழங்க கூடாது' என, வலியுறுத்தி கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அமைப்புசாரா நலவாரிய ஆட்டோ ஓட்-டுனர் நலச்சங்கத்தினர் கலெக்டர் அலுவல-கத்தில் மனு அளித்தினர்.
அதில் தெரிவித்திருப்பதாவது: கிருஷ்ணகிரி சுற்று வட்டாரம், நகரப்பகுதியில், 6,000க்கும் மேற்பட்ட ஆட்டோக்கள் இயங்கி வருகின்றன. இதனால் ஆட்டோக்களை ஒட்டி வரும் பலர், தொழில் இன்றி நஷ்டத்தில் இயங்கி வரு-கிறோம். எங்கள் குடும்பத்தினரை வாழ வைக்க முடியாமல் கஷ்டப்பட்டு வருகிறோம். எங்கள் பிள்ளைகளை பள்ளியிலும், கல்லுாரிகளிலும் படிக்க வைக்க முடியாமல் நடுதெருவில் நிற்க-தியாய் உள்ளோம். ஏற்கனவே புதிதாக ஆட்டோ பர்மிட் வழங்க கூடாது என பலமுறை மனு அளித்தும், தொடர்ந்து பர்மிட் வழங்கப்பட்டு வரு-கிறது.ரெட் டாக்சி, டூவீலர் டாக்சி, மினி பஸ் இவற்றால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நாங்கள், புதிதாக ஆட்டோக்-களுக்கு பர்மிட் வழங்குவதால் மிகுந்த சிரமத்-திற்கு ஆளாகி உள்ளோம். எங்கள் கோரிக்கையை ஏற்று இனி கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் புதிதாக ஆட்டோக்களுக்கு பர்மிட் வழங்க தடை விதித்து நடவடிக்கை எடுக்குமாறு கேட்டு கொள்கிறோம்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.