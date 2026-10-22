தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ஆட்டோவை ஓட்டியபோது மாரடைப்பால் டிரைவர் சாவு

ஆட்டோவை ஓட்டியபோது மாரடைப்பால் டிரைவர் சாவு

ஆட்டோவை ஓட்டியபோது மாரடைப்பால் டிரைவர் சாவு

ADDED : அக் 14, 2026 04:56 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : அக் 14, 2026 04:56 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

ஓசூர்:ஓசூர், எம்.ஜி., ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன், 41, ஆட்டோ டிரைவர். இவர், கடந்த 11ல், பாகலுார் சாலையில் ஆட்டோ ஓட்டி சென்றார்.

மாலை, 5:30 மணியளவில் அவருக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. சாலையோரம் ஆட்டோவை நிறுத்தியவர், ஓட்டும் இருக்கையிலேயே சரிந்தார். அருகில் இருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனை கொண்டு சென்ற போது, அவர் மாரடைப்பால் இறந்தது தெரிந்தது. ஓசூர் ஹட்கோ போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us