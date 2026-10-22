/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ஆட்டோவை ஓட்டியபோது மாரடைப்பால் டிரைவர் சாவு
ADDED : அக் 14, 2026 04:56 AM
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ஓசூர்:ஓசூர்,
எம்.ஜி., ரோடு பகுதியை சேர்ந்தவர் வெங்கடேசன், 41, ஆட்டோ டிரைவர்.
இவர், கடந்த 11ல், பாகலுார் சாலையில் ஆட்டோ ஓட்டி சென்றார்.
மாலை, 5:30
மணியளவில் அவருக்கு திடீரென நெஞ்சுவலி ஏற்பட்டது. சாலையோரம்
ஆட்டோவை நிறுத்தியவர், ஓட்டும் இருக்கையிலேயே சரிந்தார். அருகில்
இருந்தவர்கள் மீட்டு மருத்துவமனை கொண்டு சென்ற போது, அவர்
மாரடைப்பால் இறந்தது தெரிந்தது. ஓசூர் ஹட்கோ போலீசார்
விசாரிக்கின்றனர்.