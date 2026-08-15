மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு
மத்திய அரசின் நலத்திட்டங்கள் குறித்து விழிப்புணர்வு
ADDED : ஆக 14, 2026 04:40 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரியில் இந்திய அரசு தகவல் ஒலிபரப்பு அமைச்சக கட்டுப்பாட்டில் செயல்படும் மத்திய மக்கள் தொடர்பகம் சார்பில், மத்திய அரசின் மக்கள் நல்வாழ்வு திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடந்தது.
மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமை வகித்து பேசியதா-வது:மத்திய அரசால் செயல்படுத்தப்பட்டு வரும் திட்டங்களை பற்-றிய பல்வேறு அரசு துறைகளின் குறிப்புகள், பதாகைகள், அரங்-குகள் இந்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியில் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், போதைப்பொருள் ஒழிப்பு குறித்து கல்லுாரி மாணவ, மாணவிகளுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தும் விதத்தில் உறுதி-மொழி எடுக்கப்பட்டது. முன்னதாக மாணவ, மாணவியர் இல்லந்-தோறும் தேசியக்கொடி ஏற்றுவோம் விழிப்புணர்வு பேரணி தொடங்கி வைக்கப்பட்டது. கல்லுாரி மாணவ, மாணவியருக்கு பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு, வெற்றி பெற்றவர்களுக்கு பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது.இவ்வாறு, அவர் பேசினார்.
மத்திய மக்கள் தொடர்பு கள விளம்பர உதவி அலுவலர்கள் தியாகராஜன் (தர்மபுரி), ஜெயகணேஷ் (வேலூர்), மத்திய மக்கள் தொடர்பக உதவி இயக்குனர் பால நாகேந்திரன், மத்திய காலணி பயிற்சி நிலைய இயக்கு
னர் முரளி, வேளாண் அறிவியல் மைய தலைவர் சுந்தர்ராஜ் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.