தடை செய்த பிளாஸ்டிக் கவர்கள் பயன்பாடு: ரூ.65 ஆயிரம் அபராதம்
தடை செய்த பிளாஸ்டிக் கவர்கள் பயன்பாடு: ரூ.65 ஆயிரம் அபராதம்
ADDED : ஆக 02, 2026 02:33 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி ஆணையாளர் சேகர் உத்தரவின் பேரில் 22-வது வார்டு பகுதியில் பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டிற்கு எதிரான சிறப்பு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. சுகாதார அலுவலர் பாண்டி-யராஜன் தலைமையில் சுகாதார ஆய்வாளர்கள், கடைகளில் ஆய்வில் ஈடுபட்டனர். இதில், 20க்கும் மேற்பட்ட கடைகளில் நடத்திய ஆய்வில், பிளாஸ்டிக் பைகள், கப்புகள் மற்றும் ஸ்ட்ராக்கள் உள்ளிட்ட அரசால் தடை செய்யப்பட்ட, ஒரு டன் எடையுள்ள பிளாஸ்டிக் பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டன. சம்பந்தப்பட்ட கடைக்காரர்களிடம் இருந்து, 65 ஆயிரம் ரூபாய் அபராதம் வசூலிக்கப்பட்டது.
மேலும் தடை செய்யப்பட்ட பிளாஸ்டிக் பொருட்களை பயன்ப-டுத்தவோ அல்லது விற்பனை செய்யவோ கூடாதென, கடை உரி-மையாளருக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டதுடன், அரசின் பிளாஸ்டிக் தடை விதிகளை தவறாமல் பின்பற்றுமாறும் அறிவு-றுத்தப்பட்டது. மேலும் பிளாஸ்டிக்கால் உடல்நலம் மற்றும் சுற்-றுச்சூழலுக்கு ஏற்படும் தீமைகள் குறித்து, வணிகர்கள் மற்றும் பொதுமக்களிடையே விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தப்பட்டது.அனைத்து வார்டுகளிலும் இத்தகைய ஆய்வுகள் தொடர்ந்து நடத்தப்படும் என்றும், பிளாஸ்டிக் தடை விதிகளை மீறுவோர் மீது, அபராதத்துடன் கூடிய கடுமையான சட்ட நடவடிக்கை எடுக்-கப்படும் என்றும், கிருஷ்ணகிரி நகராட்சி நிர்வாகம் தெரிவித்து உள்ளது. இந்த ஆய்வின்போது, சுகாதார மேற்பார்வையாளர்கள், துாய்மை இந்தியா திட்ட மேற்பார்வையாளர்கள் மற்றும் நகராட்சி பணியாளர்கள் உடனிருந்தனர்.