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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ உடற்பயிற்சி கூடம் கட்ட பூமி பூஜை

உடற்பயிற்சி கூடம் கட்ட பூமி பூஜை

உடற்பயிற்சி கூடம் கட்ட பூமி பூஜை

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:18 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:18 AM

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ஓசூர்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட தர்கா ஏரியை சுற்றி அழகுப்படுத்தும் வகையில், மரக்கன்றுகள் நடும் பணி நேற்று நடந்தது. ஓசூர் மாநகர மேயர் சத்யா, கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம், துணை மேயர் ஆனந்-தய்யா, பொது சுகாதார குழு தலைவர் மாதேஸ்-வரன் ஆகியோர், மரக்கன்றுகளை நட்டு வைத்-தனர்.

அதேபோல், 12 வது வார்டுக்கு உட்பட்ட பாகலுார் ஹவுசிங் போர்டு பகுதியில், சமீபத்தில் திறக்கப்பட்ட பூங்கா வளாகத்தில், 46.50 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், பெண்களுக்கான உடற்பயிற்சி கூடம், கழிவறை கட்டுவதற்கான பணியை, பூமிபூஜை செய்து துவக்கி வைத்தனர்.

ஓசூர் பஸ் ஸ்டாண்டிற்கு தினமும் பல ஆயிரம் பயணிகள் வந்து செல்கின்றனர். பொதுமக்கள் தங்களுக்கு பயன்படாத பொருட்களை (துணிகள், புத்தகம், ஷூ, செருப்பு உள்ளிட்ட அனைத்து வகையான பொருட்கள்) அடுத்தவர் இலவசமாக பயன்படுத்த வழங்கிடும் வகையில், பஸ் ஸ்டாண்ட் வளாகத்தில் மறு சுழற்சி மையம் ஏற்-படுத்தப்பட்டுள்ளது. அதையும், திறந்து வைத்-தனர்.

மாநகராட்சி மண்டல தலைவர்கள் ரவி, புருேஷாத்தமரெட்டி, கவுன்சிலர்கள் பெருமாயி அருள், மாரக்கா சென்னீரன், நாகராஜ், மாநகர நல அலுவலர் அஜிதா உட்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

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