/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ பைக் - ஸ்கூட்டர் மோதல்: தனியார் பஸ் டிரைவர் பலி
ADDED : அக் 28, 2026 05:59 AM
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கிருஷ்ணகிரி: திருப்பத்தூர் மாவட்டம், நாட்றம்பள்ளி அடுத்த மாமுடிகானப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் அரவிந்தன், 26, தனியார் பஸ் டிரைவர். நேற்று முன்தினம் பர்கூருக்கு தன் பல்சர் பைக்கில் வந்துள்ளார்.
காலை, 8:30 மணியளவில் அண்ணா நகர் அருகே சென்றபோது, முன்னால் சென்ற ஹோண்டா டியோ ஸ்கூட்டர் திடீரென்று திரும்பியது. கட்டுப்பாட்டை இழந்த பைக், ஸ்கூட்டருடன் மோதி விபத்துக்குள்ளானதில் அரவிந்தன் பலியானார்.ஸ்கூட்டரில் சென்ற வெலக்கல்நத்தம் திவாகரன், 20, கந்திலி கோகுல்ராஜ், 22, ஆகியோர் காயங்களுடன், கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர். பர்கூர் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.