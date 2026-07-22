மலை கிராம மாணவ, மாணவியர் 153 பேருக்கு பிறப்பு சான்றிதழ்
மலை கிராம மாணவ, மாணவியர் 153 பேருக்கு பிறப்பு சான்றிதழ்
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:51 AM
தேன்கனிக்கோட்டை:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை, அஞ்செட்டி தாலுகாவிற்கு உட்பட்ட மலை
கிராமங்களில் வசிக்கும் மக்கள், தங்களது அறியாமையால்,
குழந்தைகளுக்கு பிறப்பு சான்றிதழ் கூட பெறாமல் உள்ளனர்.
அவர்களை
கண்டறிந்து, கெலமங்கலம் வட்டார மருத்துவக்குழுவினர், மாவட்ட
நிர்வாகம் மூலம் பிறப்பு சான்றிதழ் வழங்க நடவடிக்கை மேற்கொண்டு
வருகின்றனர். கடந்த காலங்களில் இருமுறை முகாம் நடத்தி, 400 பேருக்கு
பிறப்பு சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன. அதன் தொடர்ச்சியாக,
பெட்டமுகிலாளம், ரத்தினகிரி, இருதுக்கோட்டை மலைவாழ்
கிராமங்களில் உள்ள அரசு பள்ளிகளில் படிக்கும் பிறப்பு சான்றிதழ்
இல்லாத, 153 மாணவ, மாணவியருக்கு, மாவட்ட நிர்வாகம் மூலம், பிறப்பு
சான்றிதழ் தயார் செய்யப்பட்டுள்ளது.அதை, மாணவ, மாணவியருக்கு
வழங்கும் விழா, சித்தாபுரம் ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளி
வளாகத்தில் நேற்று நடந்தது. மாவட்ட கலெக்டர், தினேஷ்குமார் தலைமை
வகித்து, மாணவ, மாணவியருக்கு பிறப்பு சான்றிதழ்களை வழங்கி பேசினார்.
தொடர்ந்து,
பெட்டமுகிலாளம் அருகே சித்திக் நகர் மற்றும் தாசரகொல்லை
பகுதியில், இருளர் இன மக்களுக்காக, அப்பகுதியிலுள்ள திறந்தவெளி
கிணற்றை துார்வாரி, மின்மோட்டார் பொருத்தி, குடிநீர் வினியோக பணிகளை
பார்வையிட்டார்.
கொடகரை கிராமத்தில் வசிக்கும், வீடற்ற
பழங்குடியின மக்கள், 102 பேருக்கு தாட்கோ சார்பில், கட்டி
ஒப்படைக்கப்பட்ட வீடுகளை, கலெக்டர் ஆய்வு செய்தார். அப்போது,
வீட்டின் அருகே கழிவறை கட்டப்பட்டு, கழிவுநீர் உறிஞ்சி குழிகள்
அமைக்கப்படும் என்றும், விரைவில் மினிபஸ் வசதி செய்யப்படும் எனவும்,
பொதுமக்களுக்கு அவர் உறுதியளித்தார்.