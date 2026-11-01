/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ சர்தார் வல்லபபாய் படேல் பிறந்த நாள் விழா
UPDATED : நவ 01, 2026 02:07 AM
ADDED : நவ 01, 2026 01:26 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூர் அண்ணாமலை நகரில், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை மற்றும் ஆராதனா தொண்டு நிறுவனம் சார்பில், மூத்த குடிமக்களுக்கான பொழுதுபோக்கு மையம் செயல்படுகிறது.
இங்கு, நாட்டின் இரும்பு மனிதர் என போற்றப்படும் சர்தார் வல்லபபாய் படேல் பிறந்த நாள் மற்றும் முத்துராமலிங்க தேவர், 119ம் ஆண்டு பிறந்த நாள் விழா கொண்டாடப்பட்டது. அதேபோல், மறைந்த முன்னாள் பிரதமர் இந்திரா நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது.சர்தார் வல்லபபாய் படேல், முத்துராமலிங்க தேவர், இந்திரா ஆகியோர் படத்திற்கு, ஓய்வுபெற்ற வருவாய் ஆய்வாளர் கோவிந்தராஜ் தலைமையில், ஓய்வு பெற்ற தலைமையாசிரியர் மாதையன், முன்னாள் ராணுவ வீரர் கந்தன் உட்பட பலர், மலர் துாவி மரியாதை செலுத்தினர். மூத்த குடிமக்கள் பலர் பங்கேற்றனர்.