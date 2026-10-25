தளி ரயில்வே கேட் பகுதியில் மேம்பாலம் ரயில்வே அதிகாரியிடம் பா.ஜ., வலியுறுத்தல்
தளி ரயில்வே கேட் பகுதியில் மேம்பாலம் ரயில்வே அதிகாரியிடம் பா.ஜ., வலியுறுத்தல்
ADDED : அக் 24, 2026 04:10 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் ரயில்வே ஸ்டேஷனில், தென்மேற்கு ரயில்வே முதன்மை தலைமை இயக்க மேலாளர் பாலாஜி நேற்று முன்தினம் ஆய்வு செய்தார். அவரை சந்தித்த பா.ஜ., மேற்கு மாவட்ட செயலாளர் நாகேந்திரா மற்றும் நிர்வாகிகள், கோரிக்கை மனு வழங்-கினர்.
அதில் கூறியிருப்பதாவது:
ஓசூரிலுள்ள தளி ரயில்வே கேட் பகுதியில், ரயில்கள் வரும் போதெல்லாம், போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. அதனால், ரயில்வே கேட் பகுதியில் மேம்பாலம் கட்ட வேண்டும் என, பல ஆண்டுகளாக கோரிக்கை விடுத்து வருகிறோம். எனவே, நில எடுப்பு பணிகளை துரிதப்படுத்தி, அப்பகு-தியில் ரயில்வே மேம்பாலம் அமைக்கும் பணியை விரைந்து துவங்க வேண்டும். ஓசூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே உள்ள சுரங்கப்-பாதை குறுகிய அளவில் உள்ளது.
அதனால் தினமும் காலை, மாலை நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்படுகிறது. எனவே, சுரங்கப்பாதையை விரிவுப்படுத்த வேண்டும். ரயில்வே ஸ்டேஷன் அருகே உள்ள ஜனக்புரி லே அவுட் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள மக்கள் சென்று வர அணுகு சாலை இல்லாததால், 3 கி.மீ., துாரத்-திற்கு மேல் சுற்றிக்கொண்டு செல்ல வேண்டி-யுள்ளது. இதனால், மாணவ, மாணவியர் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுகிறது. அதனால், அதற்கான அணுகு சாலை வசதியை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும். இவ்வாறு, அதில் கூறப்பட்-டுள்ளது.