103 அரங்குகளுடன் புத்தக திருவிழா துவக்கம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:40 AM
ஓசூர்; கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நிர்வாகம், தமிழ்நாடு அறிவியல் இயக்கம் சார்பில், ஓசூர் மூக்கண்டப்-பள்ளி ஹில்ஸ் ஓட்டலில், 15வது புத்தக திரு-விழா நேற்று மாலை துவங்கியது. வரும் ஆக., 4ம் தேதி வரை, 12 நாட்கள் நடக்கிறது.
மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் திறந்து வைத்து, புத்தக அரங்குகளை பார்வையிட்டார். மொத்தம், 103 அரங்குகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இதன் மூலம், 1 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு புத்த-கங்கள் விற்பனையாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகி-றது.தினமும் பல்வேறு தலைப்பு களில் பேச்சா-ளர்கள், எழுத்தாளர்கள், அறிஞர்கள் பங்கேற்கும் கருத்தரங்கம் மற்றும் கலை நிகழ்ச்சி நடக்கிறது. பள்ளி மாணவ, மாணவியருக்கு ஓவியம், சது-ரங்கம், பாட்டு, வினாடி - வினா, கதை எழுதுதல் உள்ளிட்ட பல்வேறு போட்டிகள் நடத்தப்பட்டு பரிசு வழங்கப்பட உள்ளன.
தினமும் காலை, 11:00 முதல், இரவு, 9:00 மணி வரை பொதுமக்கள் இலவசமாக புத்தக திருவி-ழாவில் உள்ள அரங்கு களை பார்வையிட்டு, 10 சதவீத தள்ளுபடியில் புத்தகங்களை வாங்கி கொள்ளலாம். மாணவ, மாணவியர் தங்களுக்கு பிடித்த புத்தகங்களை வாங்க, 50 ரூபாய் மதிப்-புள்ள கூப்பன் இலவசமாக வழங்கப்படுகிறது.
ஏற்பாடு களை, ஓசூர் புத்தக திருவிழா தலைவர் நீலகண்டன், ஒருங்கிணைப்பாளர் சேதுராமன் மற்றும் நிர்வாகிகள் செய்துள்ளனர்.