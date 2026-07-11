டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் முன் ஊழியர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
டாஸ்மாக் மேலாளர் அலுவலகம் முன் ஊழியர்கள் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:40 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அனைத்து தொழிற்சங்க கூட்டுக்குழு சார்பில், டாஸ்மாக் மேலாளர் அலு-வலகம் முன், பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியு-றுத்தி ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது.
அண்ணா தொழிற்சங்க மாவட்ட செயலாளர் சண்முகம் தலைமை வகித்தார். டாஸ்மாக் விற்-பனையாளர்கள், உதவி விற்பனையாளர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் சங்க மாநில செயலாளர் அப்துல் கலீல் ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். பா.ம.க., தொழிற்சங்க மாநில அமைப்பு செய-லாளர் விநாயகன், ஆர்ப்பாட்டத்திற்கு பின் நிரு-பர்
களிடம் கூறியதாவது:
கடந்த, 23 ஆண்டுகளாக தொகுப்பூதியத்தில் தற்-காலிகமாக பணியாற்றி வரும் டாஸ்மாக் ஊழி-யர்களின் கோரிக்கைகளான பணி நிரந்தரம், காலமுறை ஊதியம், உணவு இடைவேளை, வார விடுமுறை, மருத்துவ விடுமுறை போன்ற எண்-ணற்ற சலுகைகளை தருவதில்லை. கடும் மனஉ-ளைச்சலில் கடந்த, 52 நாட்களில் மட்டும், 50க்கும் மேற்பட்ட ஊழியர்கள் இறந்துள்ளனர். பணி பாது-காப்பும் இல்லை. பணி நிரந்தரம் இல்லை. இறந்-தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு அரசு கருணை அடிப்படையில் வேலையும் வழங்குவதில்லை. பண முடிப்பு இல்லை.இந்த அரசு, 5 ஆண்டு பணியில் இருந்தவர்களை பணி நிரந்தரம் செய்யப்படும் என வாக்குறுதி அளித்துள்ளது. 30 நாட்களில் பிரச்னை தீர்க்கப்-படும் என அமைச்சர் வாக்குறுதி அளித்த நிலையில், சொற்ப அளவிலான சம்பள உயர்வை வழங்கி, கொத்தடிமையாகவே பணி-யாற்ற துாண்டுகிறது. 23 ஆண்டுகளாக நாங்கள் ஏமாற்றப்பட்டு வருகிறோம். இக்கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி இன்று (நேற்று) டாஸ்மாக் கடை-களை திறக்கவில்லை.
இவ்வாறு அவர் கூறினார்.