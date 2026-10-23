காவேரிப்பட்டணம் பகுதிகளில் கத்தரிக்காய் விளைச்சல் அமோகம்
காவேரிப்பட்டணம் பகுதிகளில் கத்தரிக்காய் விளைச்சல் அமோகம்
ADDED : செப் 28, 2026 01:44 AM
ADDED : செப் 28, 2026 01:44 AM
கிருஷ்ணகிரி: காவேரிப்பட்டணம் அடுத்த ஜெகதாப் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்-டாரத்தில், பல ஏக்கர் பரப்பளவில் கத்தரிக்காய் சாகுபடி
செய்யப்பட்டுள்ளது.
கடந்த சில நாட்களாக பெய்த மழையால் நிலத்தில் போதிய ஈரப்-பதம் உள்ளதால், கத்தரி செடிகளும் நன்கு வளர்ந்து, விளைச்-சலும் அதிகரித்துள்ளது. விவசாயிகள், தற்போது கத்தரிக்காயை அறுவடை செய்து, தரம் மற்றும் அளவுக்கு ஏற்ப பிரித்து கிரேடு-களில் அடுக்கி விற்பனைக்கு அனுப்பும் பணியில் தீவிரமாக ஈடு-பட்டுள்ளனர்.இது குறித்து ஜெகதாப்பை சேர்ந்த விவசாயி சுப்பிரமணி கூறு-கையில், ''கடந்த, 3 மாதங்களாக கத்தரிக்காய் கிலோ, 20 முதல், 30 ரூபாய் வரை விற்பனையானது. தற்போது புரட்டாசி மாதம் துவங்கியுள்ள நிலையில், காய்கறிகளின் நுகர்வு அதிகரித்துள்-ளதால், கத்தரிக்காயின் விலையும் கனிசமாக உயர்ந்துள்ளது. தரத்-திற்கு ஏற்ப, ஒரு கிலோ கத்தரிக்காய், 40 முதல், 50 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. 17 கிலோ எடை கொண்ட ஒரு கிரேடு கத்த-ரிக்காய், 700 முதல், 800 ரூபாய் வரை விற்பனையாகிறது. இங்கு விளையும் கத்தரிக்காய், வேலுார், ஆற்காடு பகுதிகளுக்கு அனுப்பி வருகிறோம். இதனால், கடந்த சில மாதங்களாக போதிய விலையின்றி தவித்து வந்த விவசாயிகள், தற்போது மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர்,'' என்றார்.