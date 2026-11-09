மீன் குட்டைகள் அமைக்க விண்ணப்பிக்க அழைப்பு

ADDED : நவ 09, 2026 01:05 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கை:
மீன் வளர்ப்பு விவசாயிகளின் வாழ்வாதாரத்தை மேம்படுத்துவதற்கும், நிலையான வருமானத்தை உறுதி செய்வதற்கும், 250 முதல், 1,000 சதுர மீட்டர் வரை நீர்பரப்பளவுள்ள பல்நோக்கு பண்ணை குட்டைகளில் மீன் வளர்ப்பு ஊக்குவிக்கும் மான்ய திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளது. இதற்காக கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திற்கு, 10 அலகுகள் இலக்கு நிர்ணயம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
ஒரு மீன் பண்ணை குட்டைக்கு மேற்கொள்ளப்படும் செலவினம், 40,000 ரூபாயில், 5 சதவீதம் உள்ளீட்டு மானியமாக, 20,000 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. எனவே, மேற்கண்ட திட்டத்தில் பயன்பெற ஏதுவாக, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்திலுள்ள மீன்வளர்ப்பு விவசாயிகள் உரிய ஆவணங்களுடன் வரும், 20ம் தேதி மாலை 5:00 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்கலாம். அதிக விண்ணப்பங்கள் வந்தால், முன்னுரிமை மற்றும் தகுதியின் அடிப்படையில் பயனாளிகள் தேர்வு செய்யப்படுவர். மேலும் இத்திட்டத்தில் பயன்பெற விரும்புவோர், மீன்வளம் மற்றும் மீனவர் நலத்துறை உதவி இயக்குனர் அலுவலகம், அரசு மீன்பண்ணை எதிரில், கிருஷ்ணகிரி அணை, கிருஷ்ணகிரி - 635 101, முகவரியிலும், 04343 - 235745 என்கிற தொலைபேசி எண்ணிலும் தொடர்பு கொள்ளலாம்.
இவ்வாறு, அவர் தெரிவித்துள்ளார்