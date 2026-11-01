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ஓசூரில் அனுமதியின்றி பேனர்: த.வா.க., நிர்வாகி மீது வழக்கு
ஓசூரில் அனுமதியின்றி பேனர்: த.வா.க., நிர்வாகி மீது வழக்கு
UPDATED : நவ 01, 2026 02:10 AM
ADDED : நவ 01, 2026 01:31 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் டவுன் ஸ்டேஷன் எஸ்.ஐ., ஸ்ரீதர் மற்றும் போலீசார், நேற்று முன்தினம் மாலை, ராயக்கோட்டை சாலையில் ரோந்து சென்றனர்.
அப்போது, உரிய அனுமதி பெறாமல், ராகவேந்திரா கோவில் முன், பிறந்த நாள் பேனர் வைக்கப்பட்டிருந்தது. இது தொடர்பாக போலீசார் விசாரித்த போது, தமிழக வாழ்வுரிமை கட்சி நகர செயலாளரான, ஓசூர் ராம்நகரை சேர்ந்த மன்சூர் அலிகான், 29, என்பவர் பேனர் வைத்தது தெரிந்தது.இவர் மீது, மத்திகிரி ஸ்டேஷனில் கடந்த, 2022ம் ஆண்டு ஒரு கொலை வழக்கு இருப்பதும், மேலும், 'சி' பிரிவு ரவுடி பட்டியலில் அவர் இருப்பதும் தெரியவந்தது. இதையடுத்து, உரிய அனுமதியின்றி பேனர் வைத்ததாக, மன்சூர் அலிகான் மீது வழக்குப்பதிவு செய்யப்பட்டது.