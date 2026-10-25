/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/துண்டு பிரசுரங்களை ஒட்டியவர் மீது வழக்கு
ADDED : அக் 24, 2026 04:06 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மூக்கண்டப்பள்ளி தேசிய நெடுஞ்சாலை மேம்பாலத்தின் அருகே, பிரபல முன்னணி நிறுவனமான டாடா நிறுவனம் உட்பட பல்வேறு தொழிற்சாலைகளில் வேலை வாங்கி தருவதாக கூறி, துண்டு பிரசுரங்கள் ஒட்-டப்பட்டிருந்தன. இதற்கு டாடா நிறுவனம் தரப்பில், சிப்காட் ஸ்டேஷனில் ஆட்சேபனை தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
அதனால், உரிய முன் அனுமதியின்றி துண்டு பிரசுரங்களை ஒட்டியதாக, ஒப்பந்த தொழிலாளர்-களை பணி அமர்த்தும் வேலை செய்யும், ஓசூர் அரசனட்டி பாரதியார் நகரை சேர்ந்த கார்த்தி-கேயன், 39, என்பவர் மீது, சிப்காட் போலீசார் நேற்று முன்தினம் வழக்கு பதிவு செய்தனர்.