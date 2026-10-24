கடன் வசூலிக்க சென்றவரை தாக்கியவர்கள் மீது வழக்கு

ADDED : அக் 23, 2026 05:36 AM
ஊத்தங்கரை: ஊத்தங்கரை அடுத்த தண்டியப்பனுாரை சேர்ந்தவர் திருவேங்கடம், 38. ஊத்தங்கரையிலுள்ள ஒரு தனியார் பைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் கலெக்சன் ஏஜன்டாக பணியாற்றி வருகிறார். ஊத்தங்கரை அடுத்த மேட்டுத்தாங்கலை சேர்ந்தவர் ரஞ்சித். இவர், பைனான்ஸ் நிறுவனத்தில் கடந்த, 3, ஆண்டுகளுக்கு முன், 5 லட்சம் ரூபாய் வீட்டுக்கடன் வாங்கியவர், சில மாதங்களாக கடன் தவணையை கட்டவில்லை.
கடந்த, 20ல் ரஞ்சித் வீட்டிற்கு சென்ற திருவேங்கடம், 'வீட்டுத் தவணையை ஏன் கட்டவில்லை, உடனடியாக கட்டுங்கள்' எனக் கூறியுள்ளார். பணத்தை தர மறுத்த ரஞ்சித் மற்றும் அவரது மனைவி விண்ணரசி ஆகியோர், வீடு துடைக்கும் துடைப்ப குச்சியால் தாக்கினர். இதில், திருவேங்கடத்தின் இடது கண் அருகே காயம் ஏற்பட்டு, ஊத்தங்கரை அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றார். அவர் புகார் படி, கல்லாவி போலீசார், ரஞ்சித், விண்ணரசி இருவர் மீதும் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.