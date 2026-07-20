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போலீசாருக்கு இடையூறு விளைவித்த பெண்கள் இருவர் மீது வழக்கு
போலீசாருக்கு இடையூறு விளைவித்த பெண்கள் இருவர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:49 AM
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ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் பழைய மத்திகிரியை சேர்ந்தவர் பாபு, 36, ரியல் எஸ்டேட் தொழில் செய்கிறார்; இவர் மீது இரு கொலை, ஒரு வழிப்பறி வழக்கு உள்ளது. மத்திகிரி போலீஸ் ஸ்டேஷன் அருகே நின்று கொண்டு, மக்களுக்கு இடையூறு விளைவிக்கும் வகையில் செயல்பட்டதாக கூறி, நேற்று முன்-தினம் பாபுவை, மத்திகிரி போலீசார் கைது செய்தனர்.
இதை கண்டித்து பாபு மனைவி ஸ்ரீஷா, 32, உறவினர் ரேணுகா, 23, ஆகியோர் தர்ணா போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். போலீசாரை பணி செய்ய விடாமல் வழிமறித்து, இடையூறு விளைவித்ததாக கூறி, மத்திகிரி தலைமை காவலர் முனிராஜ் புகார்படி, ஸ்ரீஷா, ரேணுகா மீது, மத்திகிரி போலீசார் வழக்கு பதிந்து விசாரிக்கின்-றனர்.