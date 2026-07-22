/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ பெண்ணை தாக்கிய தொழிலாளி மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 22, 2026 04:50 AM
அ நிறம் | அளவு
தேன்கனிக்கோட்டை:கிருஷ்ணகிரி
மாவட்டம், தேன்கனிக்கோட்டை அருகே பேலாளம் கிராமத்தை சேர்ந்தவர்
நாகராஜ் மனைவி மாரம்மாள், 41. கட்டட தொழிலாளி; இவரது வீட்டின் அருகே,
முனிசங்கர் என்பவர் வீடு கட்டி வருகிறார்.
கடந்த, 17ம் தேதி, மாரம்மாள்
அங்கு கூலி வேலைக்கு சென்றார். அப்போது, அதே பகுதியை சேர்ந்த
கூலித்தொழிலாளி வெங்கட்ராஜ், 35, என்பவர், நான் வேலைக்கு அழைத்தால்
வருவதில்லை எனக்கூறி, மாரம்மாளிடம் தகராறு செய்து,
இழிவுப்படுத்தி, கல்லால் தாக்கினார். இதில் காயமடைந்த மாரம்மாள்,
தேன்கனிக்கோட்டை அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார்.
அவரது புகார் படி, வெங்கடேஷ் மீது வன்கொடுமை தடுப்பு சட்டத்தில்
நேற்று முன்தினம் வழக்குப்பதிந்து, தேன்கனிக்கோட்டை போலீசார் தேடி
வருகின்றனர்.