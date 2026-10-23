காவிரி விழிப்புணர்வு துலா தீர்த்த ரத யாத்திரைக்கு உற்சாக வரவேற்பு
காவிரி விழிப்புணர்வு துலா தீர்த்த ரத யாத்திரைக்கு உற்சாக வரவேற்பு
ADDED : அக் 22, 2026 02:08 AM
ஓசூர்: நீர்நிலைகளை துாய்மையாக வைத்து கொள்ள வேண்டும். அதை வணங்க வேண்டும்.
குப்பை கொட்டாமல் பாதுகாக்க வலியுறுத்தி, அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்கம் மற்றும் அன்னை காவிரி நதிநீர் பாதுகாப்பு அறக்கட்டளை சார்பில், 16ம் ஆண்டு காவிரி விழிப்புணர்வு துலா தீர்த்த ரத யாத்திரை நடக்கிறது. தர்மபுரி மாவட்டம், ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றிலிருந்து கடந்த, 17ம் துவங்கிய ரத யாத்திரை, ஓசூருக்கு நேற்று வந்தடைந்தது. கர்நாடகா மாநிலம், தலைக்காவிரி சென்று அங்கிருந்து புறப்பட்டு, நவ., 17ம் தேதி, பூம்புகாரில் ரத யாத்திரை நிறைவு பெறுகிறது.
தமிழக எல்லையான ஓசூருக்கு நேற்று வந்த காவிரி ரதம், பழைய ஏ.எஸ்.டி.சி., ஹட்கோ, முனீஸ்வர் நகர் விரிவாக்கம், டி.வி.எஸ்., நகர் ராஜகணபதி ஆலயம் ஆகிய இடங்களுக்கு சென்றது. பக்தர்கள் உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர்.
இன்று நகரின் பல்வேறு இடங்களுக்கு காவிரி ரத யாத்திரை வாகனம் செல்கிறது. நாளை, 23ம் தேதி மாலை, 6:30 மணிக்கு, ஓசூர் ராமநாயக்கன் ஏரிக்கரையில் அகில பாரதிய சன்னியாசிகள் சங்க துணைத்தலைவர் சுவாமி ராமானந்தா தலைமையில் கங்கா ஆரத்தி
நடக்கிறது.