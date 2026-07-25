இரண்டாவது ஆடி வெள்ளி அம்மன் கோவில்களில் கோலாகலம்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:29 AM
கிருஷ்ணகிரி; இரண்டாவது ஆடிவெள்ளியையொட்டி, கிருஷ்-ணகிரி புதுப்பேட்டை பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில், அம்மனுக்கு அபிஷேகம் செய்து சிறப்பு பூஜை நடந்தது.
அம்மன் மற்றும் கோவில் வளாகத்தில், 2 டன் மாங்காயில் அலங்காரம் செய்திருந்தனர். பழையபேட்டை அங்காள பர-மேஸ்வரி அம்மன் கோவிலில் அர்த்தநாரீஸ்-வரர் அலங்காரம், ராசுவீதி துளுக்காணி மாரி-யம்மன் கோவிலில் விபூதி அலங்காரம், ராயக்-கோட்டை மேம்பாலம் பெரிய மாரியம்மன் கோவிலில் எலுமிச்சை அலங்காரத்தில் அருள் பாலித்தனர்.அதே போல், ஜோதி விநாயகர் கோவில் தெரு முத்துமாரியம்மன் கோவில், பழையபேட்டை நேதாஜி சாலை சமயபுர மாரியம்மன் கோவில், ஜக்கப்பன் நகர் ராஜகாளியம்மன் கோவில், அக்ர-ஹாரம் அம்பா பவானி கோவில், அவதானப்பட்டி மாரியம்மன் கோவில், காவேரிப்பட்டணம் சந்-தைப்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில், பன்னீர்-செல்வம் தெரு அங்காளம்மன் கோவில்களில் அம்மனுக்கு அபிஷேகமும், சிறப்பு அலங்கா-ரமும் நடந்தது.