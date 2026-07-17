மலைகிராமங்களில் உயர்கல்வி பயிலாத மாணவர் வீடுகளில் சி.இ.ஓ., ஆய்வு
மலைகிராமங்களில் உயர்கல்வி பயிலாத மாணவர் வீடுகளில் சி.இ.ஓ., ஆய்வு
ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:42 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி சி.இ.ஓ., மதன்குமார் மற்றும் கல்வித்துறை அலுவ-லர்கள், தளி மற்றும் அஞ்செட்டி ஒன்றியத்திற்கு உட்பட்ட தக்-கட்டி, மானவட்டி, உரிகம், அஞ்செட்டி, சூலகுண்டா, கரடிக்கல், நாட்றம்பாளையம், சீங்கோட்டை, தொட்டமஞ்சி, கேரட்டி ஆகிய மலை கிராமங்களில் ஆய்வு செய்தனர்.
பிளஸ் 2 முடித்த மாணவ, மாணவியர்களில் உயர்கல்விக்கு, கல்-லுாரியில் சேராதவர்களின் வீடுகளுக்கு சென்று, மாணவர்கள் மற்றும் பெற்றோருக்கு உயர்கல்வியின் அவசியம் குறித்து உரிய அறிவுரை வழங்கினர்.இக்கள ஆய்வின் அடிப்படையில், 2025-26ம் கல்வி ஆண்டில் அஞ்செட்டி அரசு மேல்நிலைப்பள்ளியில் பிளஸ் 2 பயின்ற தொட்டமஞ்சு மலைப்பகுதியைச் சேர்ந்த லிங்கம்மாள், நாக-வேணி, பூஜா, அக்குமாதேவி, ஸ்ரீபிரியா, மகேஷ், லட்சுமி, எர்-ரம்மாள் ஆகிய, 8 மாணவியர் கெலமங்கலம் அரசு பல்தொழில்-நுட்ப கல்லுாரியில் நேரடியாக விருப்பப்பட்ட பாடப்பிரிவுகளில் சேர்க்கப்பட்டனர்.
உதவி திட்ட அலுவலர் மகேந்தரன் மற்றும் மாவட்ட ஒருங்கி-ணைப்பாளர் கணேசன், தளி ஒருங்கிணைப்பாளர் சுந்தரலிங்கம், தொட்டமஞ்சு ஆசிரியர் பயிற்றுனர்கள் அருள், உள்ளிட்டோர் உடன் இருந்தனர்.