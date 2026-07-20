மாற்று கட்சியினர் காங்., கட்சியில் இணையும் விழா

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:47 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்ட இளைஞர் காங்., சார்பில், ஓசூரில் மாற்று கட்சியினர் இணையும் விழா மற்றும் மக்கள் சேவகன் திட்டம் அறிமுக விழா நேற்று நடந்தது.
இளைஞர் காங்., மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரவீன்குமார் தலைமை வகித்தார். ஐ.என்.டி.யு.சி., தேசிய செயலாளர் மனோ-கரன், காங்., மாவட்ட தலைவர் ஹரிஷ்பாபு, முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் முரளிதரன், மாநகர தலைவர் தியாகராஜன் முன்னிலை வகித்தனர்.
கூட்டத்தில் பேசிய மாநில ஒருங்கிணைப்பாளர் பிரவீன்குமார், ''மாநிலம் முழுவதும் மொத்தம், 2,000 இளைஞர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டு, உள்ளாட்சி தேர்தலில் காங்., சார்பில் போட்டியிட உள்ளோம். கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்டத்தில் மக்கள் சேவை செய்யும், 200 இளைஞர்களை தேர்வு செய்ய உள்ளோம்,'' என்றார்.தேசிய செயலாளர் சீனிவாசன், மாவட்ட தலைவர் அணில்-குமார் ஆகியோர் ஆலோசனை வழங்கினர். தொடர்ந்து, மாற்று கட்சிகளிலிருந்து விலகிய, 200க்கும் மேற்பட்டோர், காங்., கட்-சியில் தங்களை இணைத்து கொண்டனர்.