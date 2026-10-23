17 கோவில்களின் தேர்கள் வீதி உலா ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு
17 கோவில்களின் தேர்கள் வீதி உலா ஆயிரக்கணக்கானோர் பங்கேற்பு
UPDATED : அக் 22, 2026 02:45 PM
ADDED : அக் 22, 2026 02:00 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரியில், நவராத்திரி நிறைவு விழாவையொட்டி, நகரில் உள்ள, 17 கோவில்களில் இருந்து உற்சவ மூர்த்திகள் தேரில் வீதி உலா வந்து, ஒரே இடத்தில் ஒன்று கூடும் நிகழ்வு நடந்தது.
நவராத்திரி விழாவையொட்டி, கிருஷ்ணகிரி சுற்றுவட்டாரத்தில் உள்ள அனைத்து கோவில்களில் கொலுபொம்மை வைத்து, 9 நாட்கள் நவராத்திரி சிறப்பு பூஜை மற்றும் அம்மன் அலங்காரம், துர்க்கை பூஜை உள்ளிட்டவை நடந்தன.
நேற்று அதிகாலையில் நவராத்திரி நிறைவு விழாவை முன்னிட்டு, கிருஷ்ணகிரி பகுதியின், 17 கோவில்களில் இருந்து உற்சவ மூர்த்திகள் தேரில் வீதி உலா வந்து ஒரே இடத்தில் ஒன்று கூடும் நிகழ்வு மற்றும் வன்னி மரம் வெட்டும் நிகழ்ச்சி நடந்தது.
பழையப்பேட்டை பகுதியிலுள்ள லட்சுமி நாராயண சுவாமி கோவில், சீனிவாச பெருமாள் கோவில், அங்காளபரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில், தஞ்சாவூர் மாரியம்மன் கோவில், கவீஸ்வரர் கோவில், சோமேஸ்வரர் கோவில், காட்டிநாயனப்பள்ளி முருகர் கோவில், புதுப்பேட்டை கிருஷ்ணன் கோவில், பட்டாளம்மன் கோவில், படவட்டம்
மாள் கோவில், காமாட்சியம்மன் கோவில், ஞான விநாயகர் கோவில், கல்கத்தா காளிக் கோவில், மேல்தெரு மாரியம்மன் கோவில் என மொத்தம், 17 கோவில்களில் இருந்து உற்சவமூர்த்திகள், சிறப்பு அலங்காரத்தில் தேரில் எழுந்தருளி, விடிய விடிய நகரின் முக்கிய வீதிகளில் உலா வந்து, பக்தர்களுக்கு அருள்பாலித்தனர்.
இதில், பல்வேறு பகுதிகளை சேர்ந்த, ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் சுவாமி
தரிசனம் செய்தனர்.