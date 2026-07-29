30 ஏரிகளுக்கு நீர் கொண்டு செல்ல கலெக்டர் ஆலோசனை

ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:17 AM
சூளகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட் டம், ஓசூர் கெலவரப்பள்ளி அணையின் இடது கால்வாயிலிருந்து, புதிய கால்வாய் அமைத்து, வேப்பனஹள்ளி தொகு-திக்கு உட்பட்ட, 30 ஏரிகளுக்கு நீர் கொண்டு செல்-வது குறித்து, சூளகிரி பவர்கிரீடு கூட்டரங்கில், வேப்பனஹள்ளி, தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., சீனிவாச-னுடன், மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் நேற்று ஆலோசனை மேற்கொண்டார். அப்போது, அர-சிற்கு கருத்துரு அனுப்பி இத்திட்டம் செயல்ப-டுத்த நடவடிக்கை எடுப்பதாக கலெக்டர் தெரி-வித்தார்.
தொடர்ந்து, ஓசூர் அருகே கொடியாளம் தடுப்ப-ணைக்கு சென்ற மாவட்ட கலெக்டர், நீரேற்று முறையில், 62 ஏரிகளுக்கு நீர் கொண்டு சென்று, 1,968 ஏக்கர் நிலங்கள் பாசன வசதி பெறுவது குறித்து, ஓசூர், அ.தி.மு.க., - எம்.எல்.ஏ., பாலகி-ருஷ்ணாரெட்டியுடன் ஆலோசித்தார்.
அதன் பின், ஓசூர் தாலுகா அலுவலகத்திற்கு சென்ற கலெக்டர், கடந்த மாதம் நடந்த ஜமாபந்-தியில் பெறப்பட்ட மனுக்கள் மீது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள், நிலுவையிலுள்ள மனுக்களின் விபரம், பராமரிக்கப்படும் பதிவேடுகளை ஆய்வு செய்தார்.
ஆய்வின் போது, ஓசூர் சப்-கலெக்டர் ஆக்ரிதி சேத்தி, சேலம் கோட்ட நீர்வளத்துறை செயற்-பொறியாளர்கள் செந்தில்குமார், அருள்குமரன் உட்பட பலர் உடனிருந்தனர்.