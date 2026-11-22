யானைகள் ஊருக்குள் புகுவதை தடுக்க 3 ஆண்டுகளில் சோலார் மின்வேலி விவசாயிகள் கூட்டத்தில் கலெக்டர் தகவல்
யானைகள் ஊருக்குள் புகுவதை தடுக்க 3 ஆண்டுகளில் சோலார் மின்வேலி விவசாயிகள் கூட்டத்தில் கலெக்டர் தகவல்
ADDED : நவ 21, 2026 05:08 AM
கிருஷ்ணகிரி; ''வனப்பகுதிகளில் இருந்து யானைகள் ஊருக்குள் புகுவதை தடுக்கும் வகையில் அடுத்த, 3 ஆண்டுகளில் சோலார் மின்வேலி அமைக்கப்படும்,'' என, மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தெரிவித்தார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நேற்று விவசாயிகள் குறைதீர் கூட்டம் நடந்தது. மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் தலைமை வகித்தார். இதில், விவசாயிகள், அதிகாரிகளுக்கிடையே நடந்த விவாதம்:விவசாயி ராமகவுண்டர்: கே.ஆர்.பி., அணையில், 65 கனஅடி நீர் செல்லும் கால்வாயை, 150 கனஅடி நீர் கடத்தும் வகையில் ஆழம் மற்றும் அகலப்படுத்த வேண்டும். 25,000 ஏக்கர் பாசன பரப்பை ஆயக்கட்டாக மாற்ற வேண்டும்.
கலெக்டர் தினேஷ்குமார்: இதற்கான திட்ட மதிப்பு தயாரித்து அரசுக்கு அனுப்பப்பட உள்ளது. விவசாயி சீனிவாசன்: சூளகிரி தாலுகாவில் நத்தைகளின் பெருக்கம் அதிகரித்துள்ளது. அவற்றை கட்டுப்படுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.
பையூர் மண்டல ஆராய்ச்சி நிலைய உதவி பேராசிரியர் (பூச்சியியல் துறை) சசிகுமார்: சாக்கு மூட்டைகளை, 15 சதம் உப்புகரைசலில் நனைத்து, ஒரு ஏக்கருக்கு 10 இடங்களில் வைக்க வேண்டும். மீதமான உணவு மற்றும் பழங்களில், மெட்டால்டிஹைடு 2.5 சதவீதம் டி.பி., நத்தை கொல்லியை, ஒரு ஏக்கருக்கு, 2 கிலோ அளவு கலந்து வயலை சுற்றிலும் நஞ்சு உணவுப் பொறியை வைத்து அழிக்கலாம். நத்தை கொல்லியை ஏக்கருக்கு, 8 கிலோ வீதம் மணலுடன் கலந்து துாவியும் அழிக்கலாம்.
விவசாயி அனுமந்தராசு: பொறியியல் துறை மூலம் விவசாயிகளுக்கு டிராக்டர் வழங்க வேண்டும்.
கலெக்டர் தினேஷ்குமார்: டிராக்டர் வழங்குவது, அரசின் கொள்கை முடிவாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளது. டிராக்டர் கேட்டு அரசுக்கு பரிந்துரைக்கப்படும்.
விவசாயி கோணப்பன்: ராசிக்கல் பகுதியில் அறுவடைக்கு தயாராக உள்ள பயிர்களை யானை கூட்டம் நாசம் செய்து வருகிறது. எனவே சோலார் மின்வேலி அமைக்க வேண்டும்.
கலெக்டர் தினேஷ்குமார்: ஆண்டுக்கு, 4 கி.மீ., தொலைவுக்கு மட்டுமே சோலார் மின்வேலி அமைக்க முடியும். அடுத்த, 3 ஆண்டுக்குள் யானை வரும் அனைத்து பகுதிகளுக்கும் சோலார் மின்வேலி அமைக்கப்படும்.
விவசாயி சந்திரசேகரன்: மாவட்டத்தில் உரக்கடைகளில் தரமற்ற பூச்சி மருந்துகள் விற்கப்படுகின்றன. இது குறித்து பலமுறை புகாரளித்தும் நடவடிக்கை இல்லை.
கலெக்டர் தினேஷ்குமார்: இது குறித்து குழு அமைத்து நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.
இவ்வாறு விவாதம் நடந்தது.