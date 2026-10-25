ராணுவத்திற்கு ஆட்கள் தேர்வு முகாமில் கலெக்டர் ஆய்வு
ராணுவத்திற்கு ஆட்கள் தேர்வு முகாமில் கலெக்டர் ஆய்வு
ADDED : செப் 28, 2026 01:43 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில், ராணுவத்-திற்கு ஆட்கள் தேர்வு நடந்து வருவதையொட்டி, கலெக்டர் தினேஷ்குமார், கோவை ராணுவ ஆள்சேர்ப்பு மைய இயக்குனர் கர்னல் முன்னோளி முன்னிலையில் நேற்று நேரில் பார்வையிட்ட பின், நிருபர்களிடம் கூறியதாவது:
''கோவை ராணுவ ஆள்சேர்ப்பு அலுவலகம் சார்பில், கிருஷ்ண-கிரி மாவட்ட விளையாட்டு மைதானத்தில், ராணுவத்திற்கான ஆள் சேர்ப்பு முகாம் கடந்த, 25ம் தேதி துவங்கி வரும் அக்., 7ம் தேதி வரை நடக்கிறது. இதற்கான குடிநீர், மருத்துவ வசதி, ராணுவ மற்றும் போலீசார் சார்பில், பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் மற்றும் இதில் கலந்து கொள்ளும் நபர்களுக்கான உணவு குறித்து நேரில் பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது. அதேபோல், பல்வேறு போட்டிகளில் தேர்வானவர்களுக்கு மருத்-துவ பரிசோதனை உள்ளிட்ட பணிகள் நடந்து வருகிறது,'' என்றார்.ஆய்வில், ஆர்.டி.ஓ., ஷாஜகான், தாசில்தார் ராஜலட்சுமி உள்பட பலர் உடனிருந்தனர்.