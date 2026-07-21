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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ 'கணக்கெடுப்பு பணிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தாருங்கள்' பேரணியை துவக்கி வைத்து கலெக்டர் பேச்சு

'கணக்கெடுப்பு பணிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தாருங்கள்' பேரணியை துவக்கி வைத்து கலெக்டர் பேச்சு

'கணக்கெடுப்பு பணிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு தாருங்கள்' பேரணியை துவக்கி வைத்து கலெக்டர் பேச்சு

ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:17 AM

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ADDED : ஜூலை 21, 2026 06:17 AM

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கிருஷ்ணகிரி;கிருஷ்ணகிரி, பர்கூரில் மக்கள் தொகை கணக்-கெடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி நடந்தது.

கிருஷ்ணகிரி அரசு மகளிர் கலை கல்லூரி வளா-கத்தில், மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வு பேரணி, மற்றும் விழிப்புணர்வு கையெழுத்து இயக்கத்தை மாவட்ட கலெக்டர் தினேஷ்குமார் துவக்கி வைத்து பேசியதாவது:நாட்டின், 16வது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு பணிகள் துவங்கவுள்ளன. கிருஷ்ணகிரி மாவட்-டத்தில், சுய கணக்கெடுப்பில் தங்கள் விபரங்-களை https://se.census.gov.in இணையத்தில் வரும், 31ம் தேதி வரை மக்கள் பதிவு செய்யலாம். அதில், உங்கள் மொபைல் எண்ணை பதிவு செய்து, அதில் கேட்கப்படும், 33 கேள்விகளுக்கு பதிலளித்து பதிவு செய்தால், உங்களுக்கு எஸ்.இ., - ஐ.டி., வழங்கப்படும்.

வரும் ஆக.,1 முதல், ஆக.,30 வரை உங்கள் வீடுக-ளுக்கு கணக்கெடுப்புக்கு வரும் அலுவலர்களிடம் அந்த ஐ.டி.,யை குறிப்பிட்டாலே போதும். ஒவ்-வொரு குடும்பத்தினரும், சுய கணக்கெடுப்பில் பதிவு செய்ய வேண்டும். முடியாதவர்கள் அருகி-லுள்ள இ-சேவை மையத்திற்கும் சென்று விப-ரங்களை பதிவுசெய்யலாம். அதையும் செய்ய இயலாதவர்கள், வீடு தேடி வரும் கணக்கெடுப்பு அலுவலர்கள் கேட்கும் ஆவணங்களை வழங்கி முழு ஒத்துழைப்பு தர வேண்டும்.

மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு தொடர்பான சந்-தேகங்களுக்கு மாநில கட்டுப்பாட்டு எண், 1855, மாவட்ட கட்டுப்பாட்டு எண் 1077, தொலைபேசி எண்: 04343- 234444 அல்லது censuskrishnagiri@gmail.com என்ற இணையத்தில் தொடர்பு கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு அவர் பேசினார்.

தொடர்ந்து அரசு கல்லுாரி யில் துவங்கிய பேரணி, ராயக்கோட்டை மேம்பாலம் வழியாக மீண்டும் கல்லுாரி வளாகத்திலேயே நிறைவ-டைந்தது. இதில், 500க்கும் மேற்பட்ட மாணவியர் கலந்து கொண்டு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர். இதில் கிருஷ்ணகிரி ஆர்.டி.ஓ., ஷாஜகான், கிருஷ்ணகிரி டி.எஸ்.பி., ராமச்சந்திரன், தாசில்தார் ராஜலட்சுமி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்.

அதேபோல பர்கூர் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்-பள்ளியில் நடந்த மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு விழிப்புணர்வு பேரணியில், 300க்கும் பள்ளி மாணவர்கள் கலந்து கொண்டு, விழிப்புணர்வு துண்டு பிரசுரங்கள் வழங்கினர். கந்திகுப்பம் இன்ஸ்பெக்டர் கமலேசன், பர்கூர் எஸ்.ஐ., அமர்நாத் அரசு ஆண்கள் மேல்நிலைப்பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கணேசன் உள்பட பலர் கலந்து கொண்டனர்.

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