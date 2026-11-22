கறவை மாடுகளுக்கு மடி வீக்க நோய் குறித்து வேளாண் கல்லுாரி மாணவியர் விழிப்புணர்வு
கறவை மாடுகளுக்கு மடி வீக்க நோய் குறித்து வேளாண் கல்லுாரி மாணவியர் விழிப்புணர்வு
ADDED : நவ 21, 2026 05:10 AM
கிருஷ்ணகிரி; கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், அத்தி
முகத்தில் உள்ள தனியார் வேளாண் கல்லுாரி மற்றும் ஆராய்ச்சி நிறுவனத்தில் பயிலும் நான்காம் ஆண்டு மாணவியர், ஊரக வேளாண் பணி அனுபவ திட்டத்தில், கிருஷ்ணகிரி அடுத்த வட்டுகம்பட்டி கிராமத்தில், கறவை மாடுகளுக்கு ஏற்படும் மடி வீக்கம் நோய் குறித்த விழிப்புணர்வு முகாமை நடத்தினர்.
அதில், கறவை மாடுகளில் ஏற்படும் முக்கியமான நோய்களில் மடி வீக்கம் நோயும் ஒன்று. இந்நோய் மாடுகளின் பால் உற்பத்தியை குறைப்பதுடன், விவசாயிகளுக்கு பொருளாதார இழப்பையும் ஏற்படுத்துகிறது. மடியில் வீக்கம், வலி, சூடு, பாலில் கட்டிகள் காணப்படுதல் மற்றும் பால் உற்பத்தி குறைதல் ஆகியவை இதன் முக்கிய அறிகுறியாகும். இந்நோய் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள், அறிகுறிகள், நோயை கண்டறியும் முறைகள் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கை குறித்து விவசாயிகளுக்கு எடுத்துரைத்தனர். மாட்டுத் தொழுவத்தை சுத்தமாக பராமரிப்பது, பால் கறப்பதற்கு முன்பும், பின்பும் மடியை சுத்தம் செய்தல் மற்றும் முறையான பால் கறக்கும் முறைகளை பின்பற்றுதல் போன்ற பராமரிப்பு முறைகள் விளக்கப்பட்டன. இதில், மாணவியர் தனலட்சுமி, அபிநாச்சியார், அபிராமி, அஜிதா, அகிலா, அன்புக்கரசி, அனிஷாபானு, அஞ்சலி, தீபிகா, தேவதர்ஷினி, திவ்யதர்ஷினி மற்றும் விவசாயிகள் பங்கேற்றனர்.