பார்க்கிங் இல்லாத வணிக வளாகங்கள் ஓசூரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
பார்க்கிங் இல்லாத வணிக வளாகங்கள் ஓசூரில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல்
ADDED : நவ 08, 2026 03:26 AM
ஓசூர்: தமிழக எல்லையில் உள்ள ஓசூர் நகரில், தீபாவளியை முன்னிட்டு ஓசூரில், பட்டாசு மற்றும் புத்தாடைகள், பூ, பழங்கள் வாங்க மக்கள் திரண்டதால், நகரமே போக்குவரத்து நெரிசலில் ஸ்தம்பித்தது. குறிப்பாக, ஓசூர் தாலுகா அலுவலக சாலை, தேன்கனிக்கோட்டை சாலை, ரிங்ரோடு, ராயக்கோட்டை சாலை சர்க்கிள், தேசிய நெடுஞ்சாலை, பஸ் ஸ்டாண்ட் சர்வீஸ் சாலைகள் மற்றும் பாகலுார் சாலையில் கடும் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது.
அதனால், பொருட்கள் வாங்க வந்த வாகன ஓட்டிகள் கடும் அவதியடைந்தனர். போக்குவரத்து போலீசார், டிராபிக் வார்டன்கள் போன்றோர், போக்குவரத்தை சீரமைக்க கடும் சிரமப்பட்டனர். ஒவ்வொரு சிக்னலிலும் நீண்ட நேரம் காத்திக்க வேண்டிய சூழல் நிலவியது. போதிய உட்கட்டமைப்பு இல்லாத ஓசூர் நகரில், பார்க்கிங் வசதி இல்லாமல், பல வணிக வளாகங்கள் மற்றும் கடைகள் உள்ளதால், முக்கிய சாலைகள் பார்க்கிங் பகுதியாக மாறின. அதுவும், போக்குவரத்து நெரிசலுக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.