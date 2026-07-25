தொழிலதிபரிடம் ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம் வணிக வரித்துறை அலுவலர் கைது
தொழிலதிபரிடம் ரூ.1 லட்சம் லஞ்சம் வணிக வரித்துறை அலுவலர் கைது
ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:22 AM
ஓசூர்; ஓசூர் தொழிலதிபரிடம், 1 லட்சம் ரூபாய் லஞ்சம் பெற்ற, வணிக வரித்துறை மாநில வரி அலுவலர் கைது செய்யப்பட்டார்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர், மூக்கண்டப்பள்ளி எம்.எம்., நகரை சேர்ந்தவர் நம்பி, 75. ஓசூர் ஜூஜூவாடி துர்கா நகர் பகுதியில், தொழிற்-சாலை நடத்தி வருகிறார்.இவர் தனது நிறுவனத்திற்கு வர வேண்டிய, 10 லட்சம் ரூபாய் ஜி.எஸ்.டி., தொகையை திரும்ப பெற விண்ணப்பித்திருந்தார். இதை பரிசீலனை செய்து கொடுக்க, ஓசூர் சீத்தா ராம் சாலையில் உள்ள வணிக வரித்துறை அலுவலகத்தில், மாநில வரி அலுவலராக (வடக்கு மண்டலம்) பணியாற்றும் கலையரசன், 48, என்பவர், மொத்த தொகையில், 20 சதவீதம் லஞ்சமாக தர வேண்டும் என கேட்டுள்ளார்.
அதற்கு, அவ்வளவு தொகை தர முடியாது என நம்பி கூறியுள்ளார். கடைசியாக, 10 சதவீதம் தர வேண்டும் என கலையரசன் கேட்கவே, லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத தொழிலதிபர் நம்பி, மாவட்ட லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசில் நேற்று புகார் செய்தார்.
அவரிடம் ரசாயனம் தடவிய, 1 லட்சம் ரூபாயை போலீசார் கொடுத்து அனுப்பினர். ஓசூர் வணிக வரித்துறை அலுவலகத்தில் இருந்த மாநில வரி
அலுவலர் கலையரசனிடம், நேற்று மாலை பணத்தை கொடுத்த போது, அங்கு மறைந்திருந்த டி.எஸ்.பி., ஜெயக்குமார், இன்ஸ்பெக்டர் ரவி தலைமையிலான லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார், கலையரசனை கையும், களவுமாக பிடித்து கைது செய்தனர்.
அவரிடம் தொடர்ந்து பல மணி நேரம் விசா-ரணை நடத்தப்பட்டது.
மேலும், கலையரசனுக்கு சேலம், சூரமங்கலம் தான் சொந்த ஊராகும். அதனால் அவரது வீட்-டிலும் லஞ்ச ஒழிப்பு போலீசார் நேற்றிரவு சோதனை மேற்கொண்டு, முக்கிய ஆவணங்-களை கைப்பற்றினர்.