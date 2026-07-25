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/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ நிலைக்குழு தலைவர்களுக்கான அலுவலக திறப்பு விழாவை புறக்கணித்த கமிஷனர்

நிலைக்குழு தலைவர்களுக்கான அலுவலக திறப்பு விழாவை புறக்கணித்த கமிஷனர்

நிலைக்குழு தலைவர்களுக்கான அலுவலக திறப்பு விழாவை புறக்கணித்த கமிஷனர்

ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:43 AM

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ADDED : ஜூலை 25, 2026 05:43 AM

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ஓசூர்; ஓசூர் மாநகராட்சியில், நிலைக்குழு தலைவர்க-ளுக்கான அலுவலகம் நேற்று திறக்கப்பட்ட நிலையில், விழாவை கமிஷனர் புறக்கணித்தார்.

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் மாநகராட்சியில் பொது சுகாதார குழு, வரிவிதிப்பு குழு, கல்விக்-குழு, நகரமைப்பு குழு, பணிகள் குழு, கணக்கு குழு மற்றும் நியமன குழு என மொத்தம், 7 நிலைக்குழுக்கள் உள்ளன. அதற்கு தனித்தனி-யாக, 7 தலைவர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர். கடந்த, 2022 மார்ச் மாதம் பதவியேற்று கொண்-டது முதல், தங்களுக்கு தனியாக அலுவலகம் வேண்டும் என, நிலைக்குழு தலைவர்கள் கேட்டு வந்தனர். ஆனால், அலுவலகம் வழங்கப்

படாமல் இருந்தது.

இந்நிலையில், மாநகராட்சி அலுவலகத்தின் இரண்டாவது மாடியில், பொது நிதியிலிருந்து, 38 லட்சம் ரூபாய் மதிப்பில், 7 நிலைக்குழு தலை-வர்களுக்கும் தனித்தனியாக அலுவலகம் கட்டப்-பட்டுள்ளது. இதன் திறப்பு விழா நேற்று நடந்தது. மாநகராட்சி கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம் மூலம், மேயர், துணை மேயர் மற்றும் நிலைக்-குழு தலைவர்கள், கவுன்சிலர்களுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது.அதனால், நேற்று காலை திறப்பு விழாவிற்கு மேயர், துணை மேயர், நிலைக்குழு தலைவர்கள், கவுன்சிலர்கள் என அனைவரும் வந்திருந்தனர். ஆனால், கமிஷனர் முகம்மது ஷபீர் ஆலம், விழாவில் பங்கேற்றாமல் புறக்கணித்தார்.

இது கவுன்சிலர்கள் மற்றும் நிலைக்குழு தலை-வர்களை அதிருப்தியடைய செய்தது. கமிஷ-னரை போன் செய்து கவுன்சிலர்கள் அழைத்த போது, வெளியில் வேலையாக இருப்பதாக கூறி-யுள்ளார்.

நீண்ட நேரம் காத்திருந்தும் கமிஷனர் வராததால், மேயர் சத்யா, துணை மேயர் ஆனந்தய்யா ஆகி-யோருடன் சேர்ந்து, நிலைக்குழு தலைவர்களான மாதேஸ்வரன், சென்னீரப்பா, பார்வதி, ஸ்ரீதரன், அசோகா, வெங்கடேஷ், இந்தி ராணி ஆகியோர், தங்களது அலுவலகங்களை தனித்தனியாக திறந்து கொண்டனர். தங்களது அறைகளில், தி.மு.க., நிலைக்குழு தலைவர்கள், கருணாநிதி, ஸ்டாலின் படங்களையும், அ.தி.மு.க., வினர் இ.பி.எஸ்., படத்தையும் வைத்து கொண்டனர்.

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