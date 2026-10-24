மழைநீர் வடிகால் துார்வாரும் பணி விரைந்து முடிக்க கமிஷனர் உத்தரவு
மழைநீர் வடிகால் துார்வாரும் பணி விரைந்து முடிக்க கமிஷனர் உத்தரவு
ADDED : அக் 23, 2026 05:41 AM
ஓசூர்: ஓசூர் மாநகராட்சியில் மழைநீர் வடிகால்கள் துார்வாரப்படுவதை, மாநகராட்சி கமிஷனர் ஷபீர் ஆலம் ஆய்வு செய்தார்.
வடகிழக்கு பருவமழையை முன்னிட்டு, ஓசூர் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட பாகலுார் சாலை, பஸ் ஸ்டாண்ட் மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்காமல் விரைவாக வெளியேறும் வகையில், மழைநீர் வடிகால்களை துார்வாரும் பணிகள் நடந்து வருகிறது. இதை மாநகராட்சி கமிஷனர் ஷபீர் ஆலம் ஆய்வு செய்தார். வடிகால்களில் தேங்கியிருந்த மண், குப்பை மற்றும் கழிவுகளை முழுமையாக அகற்றி, மழைநீர் தடையின்றி செல்ல, பணிகளை விரைந்து முடிக்க அதிகாரிகளுக்கு அறிவுறுத்தினார்.
மேலும், மழைநீர் தேங்கும் வாய்ப்புள்ள பிற பகுதிகளில், தொடர்ந்து கண்காணிப்பு மேற்கொண்டு, மழைக்காலத்தில் பொதுமக்களுக்கு எந்தவித இடையூறும் ஏற்படாத வகையில் அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை
களையும், விரைந்து முடிக்குமாறு உத்தரவிட்டார்.