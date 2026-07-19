கிருஷ்ணகிரி மாங்கனி கண்காட்சியில் கொழுகொழு குழந்தைகளுக்கான போட்டி
கிருஷ்ணகிரி மாங்கனி கண்காட்சியில் கொழுகொழு குழந்தைகளுக்கான போட்டி
ADDED : ஜூலை 19, 2026 02:11 AM
கிருஷ்ணகிரி: கிருஷ்ணகிரி அரசு ஆடவர் கலைக்கல்லுாரி மைதானத்தில், 32-வது அகில இந்திய மாங்கனி கண்காட்சி நடக்கிறது. இதில், நேற்று ஓருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்டத்தில், ஆரோக்கியமான குழந்தைகளுக்கான போட்டி நடந்தது. இப்-போட்டியில், 50க்கும் மேற்பட்ட கொழு கொழு குழந்தைகள் கலந்து கொண்டன.
போட்டியில் கலந்து கொண்ட குழந்தைகளின் தாய்மார்களுக்கு, குழந்தையின் பிறப்பு எடை எவ்வளவு இருக்க வேண்டும், குழந்தை பிறந்தவுடன் தாய்பால் எப்போது தர வேண்டும், ஆறு மாதத்திற்கு பிறகு குழந்தைக்கு என்ன ஊட்ட வேண்டும், அங்-கன்வாடி மையங்களில் நடைபெறும் விழிப்புணர்வு கூட்டங்-களில் கலந்து கொண்டதுண்டா, ஓராண்டுக்குள் அனைத்து தடுப்பூசிகளும் போடப்பட்-டுள்ளதா என, 20 கேள்விகள் கேட்கப்பட்டன. ஒவ்வொரு கேள்விக்கும் தலா, 2 மதிப்பெண் வழங்கப்பட்டது.
சிக்காரிமேட்டை சேர்ந்த பெற்றோர் ஷகியா,- சிராஜ் தம்பதியரின் குழந்தை சரண்குமாருக்கு (வயது- 12 மாதம்) முதல் பரிசும், வரா-கசந்திரம் மிதுனா,- சிங்காரவேலு தம்பதியரின் குழந்தை தன்ஷீகா (வயது 9 மாதம்) இரண்டாம் பரிசும், பனகமுட்லுவை சேர்ந்த பிரியா -சின்னசாமி தம்பதியரின் குழந்தை ரிதீஷ் (வயது 12 மாதம் ) மூன்றாம் பரிசும் வழங்கப்பட்டது. போட்டியில் கலந்து கொண்ட அனைத்து குழந்தைகளுக்கும், மாவட்ட ஒருங்கி-ணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட அலுவலர் சுமதி பரிசு வழங்கினார்.
ஒருங்கிணைந்த குழந்தைகள் வளர்ச்சி திட்ட புள்ளியல் ஆய்-வாளர் பெருமாள், வட்டார அலுவலர் சரஸ்வதி மற்றும் துறை சார்ந்த அலுவலர்கள் கலந்து கொண்டனர்.