பால்கோவா நிறுவன அனுமதிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து புகார் மனு
பால்கோவா நிறுவன அனுமதிக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து புகார் மனு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 04:34 AM
கிருஷ்ணகிரி:பசுமை
தாயகம் கிருஷ்ணகிரி மத்திய மாவட்ட செய லாளர் சந்திரசேகர் தலைமை
யில் அதன் அமைப்பினர், மாவ ட்ட சுற்றுச்சூழல் பொறியாளரிடம், அளித்த
புகார் மனுவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம்,
பெரியமுத்துார், நெக்குந்தி கிராமத்தில், 500க்கும் மேற்பட்ட
குடியிருப்புகள் உள்ளன. சிறிய குழந்தைகள், கர்ப்பிணிகள், முதியோர்,
தாய்மார்கள் உள்ள பகுதியில், சிவன் கோவில், ஸ்ரீவீரஆஞ்சநேயர்
கோவிலும் உள்ளது. விவசாய பாசனத்திற்கு செல்லும் கால்வாய் உள்ளது.
தற்போது இதன் அருகில் புதிதாக பால்கோவா ஆலை திறக்க பணிகள் நடந்து
வருகின்றன. மேற்கண்ட பால்கோவா ஆலைக்கு அனுமதி அளித்தால்
ஆலையிலிருந்து வரும் நச்சுகலந்த புகையினால் பொதுமக்கள்,
குழந்தைகள், கர்ப்பிணிகள் பாதிக்கப்படுவார்கள், கோவிலுக்கு வரும்
பக்தர்கள் பாதிப்பிற்கு ஆளாவார்கள். நிலத்தடி நீரும் பாதிக்கப்பட்டு,
சுகாதாரமற்ற குடிநீர் உபயோகிக்கும் நிலை ஏற்படும். எனவே, பால்கோவா
நிறுவனத்திற்கு அனுமதி வழங்கக்கூடாது, என கேட்டு கொள்கிறோம்.
இவ்வாறு, அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.