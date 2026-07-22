காங்., கட்சியினர் சாலைமறியல்

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:08 AM
ஓசூர்:டில்லியில்,
பிரதமர் அலுவலகம் முன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட, லோக்சபா
எதிர்க்கட்சி தலைவர் ராகுலை, போலீசார் கைது செய்து, குண்டுகட்டாக
துாக்கி சென்றனர். இதை கண்டித்து, கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் காந்தி
சிலை முன் நேற்றிரவு, மாநகர, காங்., கட்சி தலைவர் சாதிக்கான்
தலைமையில், கட்சியினர் மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
அவர்களிடம் போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி அப்புறப்படுத்தினர்.
அதன் பின் அவ்வழியாக போக்குவரத்து சீரானது.
* கிருஷ்ணகிரி
புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே நேற்றிரவு மாவட்ட, காங்., கட்சி தலைவர் ரகு
தலைமையில் ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. அப்போது, ராகுலை விடுதலை
செய்யக்கோரியும், கல்வி அமைச்சர் தர்மேந்திர பிரதான் பதவி விலக
வலியுறுத்தியும், கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.
இதில், நகர தலைவர் லலித் ஆண்டனி, மாவட்ட துணைத்தலைவர் ரகமத்துல்லா, முன்னாள் மாவட்ட தலைவர் கிருஷ்ணமூர்த்தி, எஸ்.சி.,
எஸ்.டி., பிரிவு மாநில அமைப்பாளர் ஆறுமுக சுப்பிரமணி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.