ராகுல் கைதை கண்டித்து காங்., சாலை மறியல்

ADDED : அக் 09, 2026 05:49 AM
ஓசூர்; மக்களவை எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் கைது செய்யப்பட்டதை கண்டித்து, கிருஷ்ணகிரி மேற்கு மாவட்ட காங்., சார்பில் ஓசூர் ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன், நேற்று மாலை கண்டன ஆர்ப்பாட்டம், சாலைமறியல் நடந்தது. மேற்கு மாவட்ட தலைவர் ஹரிஷ் பாபு தலைமை வகித்தார். இதில், ராகுலை கைது செய்த மத்திய அரசை கண்டித்து கோஷங்களை எழுப்பினர். தொடர்ந்து ரயில்வே ஸ்டேஷன் முன் தேன்கனிக்கோட்டை சாலையில் அமர்ந்து, கவுன்சிலர்கள் இந்திராணி, பாக்கியலட்சுமி உள்பட, 50க்கும் மேற்பட்டோர் மறி யலில் ஈடுபட்டனர். அவர்களை ஓசூர் டவுன் இன்ஸ்பெக்டர் பிரகாஷ் தலைமையிலான போலீசார் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி கலைத்தனர்.
* கிருஷ்ணகிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே, கிழக்கு மாவட்ட, காங்., கட்சி சார்பில், கருப்பு கொடி ஏந்தி நேற்று மாலை ஆர்ப்பாட்டம் நடந்தது. மாவட்ட தலைவர் ரகு தலைமை வகித்தார். நகர தலைவர் லலித் ஆண்டனி முன்னிலை வகித்தார். மாவட்ட துணைத்தலைவர்கள் சேகர், ரகமத்துல்லா, மகளிரணி மாவட்ட தலைவர் உமா சங்கரி, கலைப்பிரிவு மாவட்ட தலைவர் தீபா ராணி ஆகியோர் முன்னிலை வகித்தனர். ஆர்ப்பாட்டத்தில், ராகுல் கைதை கண்டித்தும், தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ் குமாரை கண்டித்தும், கண்டன கோஷங்களை எழுப்பினர்.