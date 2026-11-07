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மலைக்கோவிலில் கார் கவிழ்ந்து தம்பதி உட்பட 5 பேர் படுகாயம்
மலைக்கோவிலில் கார் கவிழ்ந்து தம்பதி உட்பட 5 பேர் படுகாயம்
UPDATED : நவ 07, 2026 12:00 AM
ADDED : நவ 06, 2026 11:44 PM
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ஓசூர்: ஓசூர் மலைக்கோவிலில் இருந்து இறங்கிய போது, கார் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், 5 பேர் படுகாயமடைந்தனர்.
திருப்பத்துார் மாவட்டத்தை சேர்ந்தவர் தினகரன், 57. இவரது மனைவி லட்சுமி, 47. இவர்கள், தங்கள் உறவினர்களின் குழந்தைகள் மூன்று பேருடன் ஓசூர் மலையில் உள்ள சந்திரசூடேஸ்வரர் கோவிலில், நேற்று முன்தினம் இரவு தரிசனம் செய்தனர். பின், காரில் கீழே இறங்கினர்.
தினகரன் காரை ஓட்டினார். தேர்ப்பேட்டைக்குள் செல்லும் சாலையில் அபாய வளைவு பகுதியில் மின்விளக்கு இல்லாததால், சாலை நேராக செல்வதாக நினைத்து காரை ஓட்டியதில், 20 அடி பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது.
இதில், தினகரன், லட்சுமி, குழந்தைகள் மூவர் என, ஐந்து பேரும் படுகாயமடைந்தனர்.