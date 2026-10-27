காதல் ஜோடி போலீசில் தஞ்சம்

ADDED : அக் 27, 2026 06:18 AM
ஓசூர்: கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், ஓசூர் அருகே தியாரகப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் நாராயணப்பா மகன் ஹரீஸ், 25. தனியார் நிறுவன ஊழியர். பேரிகை அடுத்த மீனன்தொட்டி அருகே பி.சிங்கிரிப்பள்ளியை சேர்ந்தவர் முனிராஜ் மகள் மனுஜா, 21. குடிசெட்லு அருகே உள்ள தனியார் நிறுவனத்தில் பணியாற்றுகிறார். இருவரும், 5 ஆண்டுக்கு முன், திருமண நிகழ்ச்சி ஒன்றில் சந்தித்து பேசி பழகி வந்தனர். இருவருக்கும் காதல் மலர்ந்தது. திருமணம் செய்து கொள்ள மனுஜா வீட்டினர் மறுப்பு தெரிவித்துள்ளனர். அதனால் கடந்த, 23ம் தேதி வீட்டிலிருந்து வெளியேறிய காதல் ஜோடி, ஓசூர் கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் அருகே உள்ள சிவன் கோவிலில் வைத்து திருமணம் செய்து கொண்டது.
இந்நிலையில், ஓசூர் அனைத்து மகளிர் போலீஸ் ஸ்டேஷனில், ஹரீஸ் - மனுஜா காதல் ஜோடி, பாதுகாப்பு கேட்டு நேற்று தஞ்சமடைந்தது. அங்கு, மனுஜா குடும்பத்தினர் தங்களை மிரட்டுவதாக காதல் ஜோடி தரப்பில் புகார் செய்யப்பட்டது. அதனால், அவரது குடும்பத்தினரை அழைத்து பேசி, பிரச்னை செய்யக்கூடாது என எழுதி வாங்கிக்கொண்டு, போலீசார் அனுப்பினர். இதையடுத்து, தன் காதல் கணவருடன், மனுஜா அங்கிருந்து சென்றார்.