டாஸ்மாக் கடைகள் அமைக்க எதிர்ப்பு: தாசில்தாரிடம் மா.கம்யூ., மனு
டாஸ்மாக் கடைகள் அமைக்க எதிர்ப்பு: தாசில்தாரிடம் மா.கம்யூ., மனு
ADDED : அக் 16, 2026 03:31 AM
சூளகிரி: சூளகிரி அருகே, டாஸ்மாக் கடைகள் அமைக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து, மா.கம்யூ., சூளகிரி வட்ட குழுவினர், தமிழ்நாடு விவசாயிகள் சங்க, மாவட்ட தலைவர் முருகேஷ் தலைமையில், சூளகிரி தாசில்தார் பாலாஜியிடம் அளித்த மனுவில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம், சூளகிரி, பவர் கிட் அலுவலகம் அருகே சாம்பியன் சிட்டி நகரில், 50க்கும் மேற்பட்ட வீடுகளில் மக்கள் வசிக்கின்றனர். இங்கிருந்து, 500க்கும் மேற்பட்டோர் அருகில் உள்ள தொழிற்சாலைகளுக்கு பணிக்கு சென்று வருகின்றனர். இப்பகுதியானது, தொழிற்சாலைகள், தீயணைப்பு நிலையம் அமைந்த பகுதி. இதற்கு மத்தியில், 3 டாஸ்மாக் கடைகள் அமைப்பதாக கூறி, கடைகள் கட்டும் பணி நடந்து வருகிறது. இந்த இடத்தில் கடைகள் வந்தால் பொதுமக்களுக்கும் தொழிற்சாலைகளுக்கும் இடையூறாக இருக்கும். எனவே இங்கு மதுபான கடைகளை அமைப்பதை தடுத்து வேறு இடத்தில் இடம் மாற்ற கூறும், இந்த இடத்தில் கைவிட்டு வேற இடத்தில் கடைகளை மாற்ற வேண்டும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.