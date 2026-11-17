/உள்ளூர் செய்திகள்/கிருஷ்ணகிரி/ மருதேரி - அகரம் சாலையில் மேம்பாலம் அமைக்க கோரிக்கை
மருதேரி - அகரம் சாலையில் மேம்பாலம் அமைக்க கோரிக்கை
மருதேரி - அகரம் சாலையில் மேம்பாலம் அமைக்க கோரிக்கை
ADDED : நவ 16, 2026 03:34 AM
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கிருஷ்ணகிரி: போச்சம்பள்ளி தாலுகா, செல்லம்பட்டியில் தென்பெண்ணை ஆற்றை கடந்து, அகரம் வழியாக தர்மபுரி, காரிமங்கலம், பாலக்கோடு, காவேரிப்பட்டணம், கிருஷ்ணகிரி உள்ளிட்ட பல்வேறு கிராமங்களுக்கு செல்லும் சாலை உள்ளது.
மருதேரி - அகரம் சாலையில் தென்பெண்ணை ஆற்றின் குறுக்கே, 80 ஆண்டுகளுக்கு முன் கட்டப்பட்ட தரைப்பாலம் வழியாகவே, வாகனங்கள் செல்லும் சூழல் உள்ளது. தரைப்பாலம் பழமையான நிலையில் பக்கவாட்டு தடுப்புகளும் உடைந்துள்ளன. மேலும் கே.ஆர்.பி., அணையில் தண்ணீர் திறக்கப்படும்போது, மருதேரி தரைப்பாலத்தை மூழ்கடித்தபடி தண்ணீர் செல்லும்போது, பொதுமக்கள் அச்சத்துடன் பாலத்தை கடந்து செல்லும் நிலை உள்ளது. எனவே இப்பகுதியில், 10 அடி உயரத்திற்கு உயர்மட்ட மேம்பாலம் கட்ட, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.